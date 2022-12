James Gunn annonce un nouveau film Superman sans Henry Cavill

Récemment co-directeur de DC Studios, James Gunnvient de confirmer qu’un nouveau film de Superman est en cours de production pour lancer le nouvel univers DC. L’histoire se déroulera au début de la vie de l’homme d’acier, mais ne sera pas jouée Henry Cavill.

Gunn a profité de son compte Twitter pour partager ce qui suit : »Pierre Safran et j’ai une ardoise DC prête à l’emploi, donc nous ne pourrions pas être plus excités ; nous pourrons partager des informations intéressantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année. »

»Parmi les projets qui sont sur la liste, il y a Superman. Au début, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill », a déclaré Gunn, déclarant qu’il espérait travailler avec lui à l’avenir.

Selon certaines informations, Gunn lui-même écrira le scénario du nouveau film Superman et pourrait également être le réalisateur en fonction de son emploi du temps au début du tournage. Le film suivra un Clark Kent beaucoup plus jeune, et il ne se déroulera pas à Smallville, la ville natale d’adoption du Fils de Krypton.

Avec cela, il a également été rapporté que Gunn et Safran ont rencontré l’acteur. Ben Affleckconnu pour son rôle de Batman au sein de la DCU, pour réaliser un plateau de tournage au sein de la franchise interconnectée, bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord pour qu’il siège dans le fauteuil du réalisateur sur un projet DC.

De même, les directeurs de DC Studios étaient en pourparlers avec Patty Jenkinsréalisateur du film annulé »Wonder Woman 3 », où l’on verrait le retour de Gal Gado en tant que Wonder Woman.

C’était en octobre de cette année, quand Henry Cavill a commenté via son Instagram qu’il reviendrait en tant que Superman. Cependant, bien qu’à cette époque Warner Bros prévoyait une suite à »Man of Steel » avec l’acteur, il semblerait qu’avec l’arrivée de Gunn et Safran ce film n’ait pas pu trouver sa place au sein de l’Univers DC.

La date de sortie du nouveau film »Superman » n’a pas encore été confirmée.