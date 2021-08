James Gunn adorerait faire un film Barbarian Drax R-Rated

Que James Gunn revienne ou non dans l’univers cinématographique Marvel après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ça reste à voir. Cependant, le cinéaste a exprimé un certain intérêt pour un spin-off classé R impliquant nul autre que Drax. Bien que la perspective de voir Dave Bautista se déchaîner de cette manière puisse sembler attrayante, ce film n’est probablement rien de plus qu’une chimère, pour diverses raisons.

James Gunn fait actuellement la promotion de la sortie de La brigade suicide, son nouveau film DC qui sort en salles plus tard cette semaine. Au cours d’une récente interview, il a été interrogé sur la perspective que Marvel fasse éventuellement des films classés R. Gunn, en réponse, a déclaré ce qui suit.

« Je pense qu’ils le feront, je pense qu’ils le feront, je suis presque sûr qu’ils le feront. Pas ‘Guardians’ cependant, car ‘Guardians’ sont des films de famille, donc c’est différent. À quoi ressembleraient les « Gardiens » s’ils étaient classés R ? » Je me dis ‘Mais ce n’est pas le cas.' »

Bien que les films des Gardiens de la Galaxie, dans leur ensemble, ne conviennent peut-être pas à cette voie, James Gunn pense que Drax, à lui seul, pourrait être un bon choix. Parlant plus loin, Gunn a expliqué qu’il aimerait faire « Barbarian Drax » en tant que film classé R. Bien que cela semble plus hypothétique que tout ce qui est actuellement sur la table.

« Je pourrais partir et faire un film de Drax classé R, que j’adorerais faire, comme le barbare Drax. Mais les films ‘Guardians’ sont des fables, et je ne pense pas à eux comme ça. écrivez-les comme ça. C’est un type de film différent, et vous pouvez avoir du gore et des ténèbres effrayantes là-dedans et des choses comme ça, ce qui est bien, mais ce n’est pas le rock and roll de « Suicide Squad ».

Dave Bautista joue Drax dans le MCU depuis le premier gardiens de la Galaxie sorti en salles en 2014. Le lutteur devenu acteur a déclaré dans le passé qu’il en avait fini avec le personnage après Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dans le même temps, Bautista a exprimé son désir de diriger un film de bande dessinée et Marvel ne voulait pas faire de film Drax. Il a même fait pression sur Warner Bros. pour le laisser jouer Bane. Bautista a également expliqué qu’il devenait de plus en plus difficile d’enlever sa chemise sur un film, ce qui rendait difficile de jouer Drax.

Pendant ce temps, le MCU a une ardoise bien remplie au cours des prochaines années. À moins que James Gunn et Dave Bautista ne veuillent faire une émission Disney +, cela ne semble pas être quelque chose qui pourrait arriver de si tôt. Et Disney + n’est pas exactement la maison du contenu R-rated de toute façon. Quant à quels films Marvel pourraient bénéficier du traitement R-rated? Deadpool 3 est actuellement en développement et cela semble être le pari le plus sûr. Le prochain Lame le redémarrage a déjà été exclu comme une possibilité. Même s’il ne sera pas classé R, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait commencer le tournage plus tard cette année. Cette nouvelle nous parvient via IndieWire.

Sujets : Gardiens de la Galaxie 3, Gardiens de la Galaxie