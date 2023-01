James Gunn aborde l’ingérence de Disney dans Les Gardiens de la Galaxie 3

James Gunn entre dans la dernière étape de son voyage Marvel alors qu’il est sur le point de terminer le montage sur Gardiens de la Galaxie Vol.3. Bien qu’il ait pris la relève en tant que PDG adjoint de DC Studios, Gunn est pleinement déterminé à mettre fin à sa course Marvel en beauté, et cela signifie tout donner au dernier épisode du Gardiens trilogie. Gunn a récemment répondu à une suggestion de l’un de ses abonnés sur Twitter selon laquelle Disney pourrait s’impliquer dans le montage du film. Il a dit:





« Non, ils ne le sont pas. Ils n’ont jamais touché à aucun des films des Gardiens. Le montage du film est presque terminé, il est en pleine forme, et Fred et Greg (mes éditeurs) et moi sommes les seuls à éditer quoi que ce soit.

Le gardiens de la Galaxie Les films ont été l’un des joyaux inattendus de la couronne MCU, prenant un groupe de personnages de Marvel Comics qui n’étaient pas les plus connus et les transformant en noms familiers. Maintenant, cette itération du groupe touche à sa fin, et lequel des membres survivra pour continuer dans le MCU n’est pas clair, mais Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est déjà en train de devenir l’un des plus grands films de 2023.

Quelle est l’implication de Disney dans les films Marvel ?

Selon des rapports récents, et malgré les opinions des fans, Disney n’est pas trop impliqué dans la production de films et d’émissions de télévision Marvel. Cela est de plus en plus remis en question alors que le MCU se dirige vers un contenu mature tel que l’arrivée de Dead Poolet des projets futurs tels que Marvel Zombies. En ce qui concerne Deadpool en particulier, les fans ont été très loquaces sur la façon dont Disney «diluera» ou «ruinera» le personnage en tentant de le fondre dans l’approche familiale du MCU. Dead Pool 3Cependant, les écrivains ont précédemment dissipé cette rumeur, affirmant à la place que Disney soutenait pleinement que Deadpool reste un personnage classé R dans le MCU. Les scénaristes Rhett Reese ont précédemment déclaré :

« Ne t’inquiète pas pour ça. Ils ont été très favorables à cet égard. Maintenant, quand il s’agit d’une blague particulière, si nous franchissons une ligne, peut-être entendrons-nous à un moment donné, « Peut-être pas cette blague. » Mais je pense qu’ils ont été incroyablement favorables à ce que nous faisons parce que, de toute évidence, nous l’avons fait séparément d’eux pendant longtemps, et je pense qu’ils ont vu le succès, et ils ont eu leur propre encore plus grand Succès. Alors j’espère que ce sera un mariage fait au paradis. Mais nous avons définitivement leur soutien, et c’est une bonne chose à ressentir.

Il semble qu’en général, même si les fans pensent le contraire, Disney ne contrôle pas autant le contenu qui sort sous sa bannière qu’on le prétend. Ayant vu de nombreux fans décrier Prédateur préquelle Proie jusqu’à ce qu’il fasse ses débuts et devienne l’un des films les mieux notés de la franchise, l’idée que Disney joue avec Gardiens de la Galaxie Vol.3 n’est qu’un autre exemple de fans qui deviennent surprotecteurs à l’égard de projets qui ne se dérouleront que comme le prévoit leur équipe créative.