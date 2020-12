James Gunn a une idée de projet Crossover Epic Marvel et DC Dream Team

James Gunn a un croisement de rêve épique Marvel et DC pour un projet d’équipe. Gunn a été derrière la caméra pendant de nombreux films au fil des ans, mais c’était le gardiens de la Galaxie franchise qui l’a propulsé dans la stratosphère. Après une assez grosse dispute avec Disney en 2018, il a commencé à négocier avec Warner Bros.et DC. Gunn a eu accès à tout ce qu’il voulait avec DC et a choisi de travailler sur La brigade suicide, qui ouvrira dans les salles l’été prochain.

King Shark, Rocket, Weasel et Groot. https://t.co/Td4i2zNpYJ – James Gunn (@JamesGunn) 23 décembre 2020

Disney et James Gunn ont pu régler leurs différends et il reviendra aux commandes Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ce qui signifie qu’il aura réalisé des films à la fois pour DC et Warner Bros. Le réalisateur a clairement indiqué qu’il adorait travailler pour les deux studios, mais un fan vient de lui poser une question assez difficile, à savoir: « Quel serait votre rêve Projet de collaboration entre Marvel et DC? » Gunn a répondu assez rapidement avec une réponse assez épique: « King Shark, Rocket, Weasel et Groot. »

Bien que voir King Shark, Rocket, Weasel et Groot à l’écran ensemble serait incroyable pour les fans, cela n’arrivera probablement jamais. Il semble également que James Gunn ait réfléchi à ce projet de rêve depuis qu’il a trouvé sa réponse si rapidement. Les fans de Marvel et de DC adorent se disputer pour savoir qui a les meilleurs héros et qui a eu une meilleure performance au box-office. Ce n’est pas nouveau, et cela dure depuis des décennies, grâce aux bandes dessinées. Cependant, il semble que le monde entier serait ouvert à un croisement avec King Shark, Rocket, Weasel et Groot.

James Gunn interagit souvent avec ses fans sur les réseaux sociaux et semble aujourd’hui être l’un de ces jours. On lui a également demandé ce qui était arrivé à ses cheveux, qui sont maintenant gris. « Les fans de Marvel et de DC se rencontrent », a répondu le réalisateur en plaisantant. Un autre fan voulait savoir comment utiliser les chansons de ses films « en direct » pendant le tournage, auquel il a révélé: « Oui, toujours. Et (avec Tyler Bates sur Guardians 1 & 2 et John Murphy sur La brigade suicide), nous préenregistrons la partition pour certaines scènes et la jouons également sur le plateau. « Peu de réalisateurs choisissent de suivre cette voie sur le plateau, mais la musique est évidemment un gros problème pour Gunn.

On a également demandé à James Gunn pourquoi il avait choisi Bradley Cooper pour représenter Rocket dans gardiens de la Galaxie. Le réalisateur a révélé une petite histoire sur un ancien dirigeant de Marvel Studios qui se demandait la même chose car cela coûtait tellement d’argent et vous ne pouvez pas vraiment dire que c’est lui. Gunn dit qu’il a choisi Cooper parce qu’il est « bon acteur », ce qui semble être ce que la plupart des gens recherchent lorsqu’ils engagent un acteur pour représenter quelqu’un à l’écran. Vous pouvez consulter la liste des croisements de l’équipe de rêve ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de James Gunn Compte.

Oui toujours. Et (avec Tyler Bates sur Guardians 1 & 2 et John Murphy sur The Suicide Squad), nous pré-enregistrons la partition des scènes sélectionnées et la jouons également sur le plateau. https://t.co/8YmedzQcb9 – James Gunn (@JamesGunn) 23 décembre 2020

Quand il y a un dialogue, moi, l’équipe de tournage et tous les acteurs ou autres qui veulent ou ont besoin d’être influencés par la musique pendant que nous la jouons sur le plateau utilisent des écouteurs. S’il n’y a pas de dialogue, nous le faisons exploser pour que tout le monde l’entende. L’équipage adore ça – au moins ils le font les 500 premières fois que nous y jouons. https://t.co/rfuzV9azSC – James Gunn (@JamesGunn) 23 décembre 2020

Les fans de Marvel et de DC s’affrontent. 👨🏻‍🦳 https://t.co/P7N1t9v2jg – James Gunn (@JamesGunn) 23 décembre 2020

Un cadre – qui n’est plus avec Marvel Studios / Disney – a vu une première coupe et a dit: «Pourquoi avons-nous payé de l’argent pour Bradley Cooper s’il ne ressemble même pas à Bradley Cooper!?» J’étais comme, nous l’avons engagé parce que c’est un grand ACTEUR. C’est le but! Il crée un PERSONNAGE! https://t.co/TzW7IMQ4gB – James Gunn (@JamesGunn) 22 décembre 2020

