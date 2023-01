James Gunn a révélé les années que dure sa stratégie pour DC

in

Bandes dessinées DC

James Gunn et Peter Safran sont les co-responsables de DC Studios et le patron de Peacemaker a confirmé la durée de son plan pour la marque. Attention!

James Gunn

Lorsque James Gunn et Peter Safran ont été nommés co-directeurs de Studios DC En octobre dernier, de nombreux fans de la marque étaient satisfaits de quitter l’administration de Walter Hamada. Cependant, certaines décisions des nouveaux dirigeants n’ont pas eu un bon écho, comme le limogeage de Henry Cavill qu’il ne jouera plus Supermanl’annulation de Merveille femme 3 et le redémarrage qui sera dans le DCEU après le film Éclat.

Une des premières choses qu’il a faites James Gunn lorsqu’il a été embauché par David Zaslavle numéro un de Découverte Warnerétait d’utiliser leurs réseaux sociaux pour demander aux fans de DC quels personnages ils aimeraient voir débuter sur grand écran, ce qui nous fait supposer qu’à partir de ce moment le réalisateur de gardiens de la Galaxie avait prévu de redémarrer le DCEU avec de nouveaux visages.

James Gunn est résisté par le fandom

La vérité est que les fans de DC semblent être très éloquents sur les réseaux sociaux, en particulier ceux qui admirent le travail accompli par zack snyder sur la marque qui a réalisé les films Homme d’acier, Batman contre Superman Oui La Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Ces fans veulent la vision du cinéaste Gardien être réintégré et nous avons à nouveau dans le multivers des acteurs comme Ben Affleck, Henry Cavill et Gal Gadot.

Pendant, James Gunn Il a accusé le coup d’État en déclarant qu’il savait déjà que quelque chose comme ça allait se produire, mais une minorité bruyante comme, selon l’exécutif, le fandom Snyder, ne va pas faire trembler son pouls lorsqu’il s’agit de prendre les décisions qu’il estime qu’il est nécessaire de rétablir le DCEU sur grand écran et de le faire avec suffisamment de succès pour rivaliser avec merveille.

Parler de la situation ezra miller dans le DCEU, qui continuerait d’être Éclat après avoir joué l’entrée réalisée par Andy MuschiettiMalgré les scandales impliquant le jeune acteur, Gunn s’est exprimé sur Twitter : « Je ne sais pas ce qu’il y a à propos d’Ezra, mais notre liste de projets dure de 8 à 10 ans et nous n’en annoncerons que quelques-uns ce mois-ci. ». De cette manière, il est confirmé qu’en janvier 2023, nous commencerons à découvrir comment le DCEU dirigé par Gunn et Safran se poursuivra.

