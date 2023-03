James Gunn a inclus sa femme dans différents projets DC et le fandom a explosé

Bandes dessinées DC

James Gunn a fait de la place à sa femme dans différents projets DC et les fans de la marque n’ont pas pardonné au cinéaste ce choix.

©GettyJames Gunn et Jennifer Holland

James Gunn Il n’a pas la tâche facile depuis qu’il est devenu l’un des chefs de Univers DC dans les films. Le fandom de la marque semble être en désaccord avec la direction que le cinéaste veut donner aux héros et aux méchants de ce multivers, ce qui sera un problème à l’avenir, avec la possibilité de campagnes contre ses projets qui atteindront le grand écran dans le 10 prochaines années.

Dans ce contexte, une nouvelle controverse est entrée dans la vie de James Gunnqui dans son bref passage en tant que réalisateur chez DC, dans les projets Escouade suicide et la série pacificateurinclus dans les deux moulages sa femme, Jennifer Hollande, dans le rôle de l’agent spécial Emilia Harcourt. Le personnage faisait à nouveau partie de l’action dans Adam noir et Shazam ! La fureur des dieux déclenchant un contrecoup dans le fandom.

« Arrêtez de mettre votre femme dans chaque projet DC », « James Gunn n’a pas commencé et commence déjà à être très effronté, peu importe à quel point certains veulent le justifier. Ce genre de détail ne sert à rien. Pur népotisme. Il se prélasse de son pouvoir. », « Zachary Levi le poids de vos mots, il est ironique de dire que d’autres films de ce même univers n’ont pas été appréciés de tout le monde alors que votre film a à peine rapporté une somme dérisoire. Mais voir le camée de Jennifer Holland maintenant, votre défense de Gunn et Safran a du sens. »C’est ainsi que les fans de DC ont réagi sur les réseaux.

La réponse de James Gunn

« Le seul film de DC Comics dans lequel j’ai eu ma femme était The Suicide Squad. Je n’avais rien à voir avec le casting d’aucun autre film ; tout le reste a été filmé il y a environ un an, alors que je tournais Guardians of the Galaxy Vol 3. Mais je sais que certains d’entre vous ont cruellement besoin de raisons de haïr.Le nouveau responsable des destinations créatives de DC dans le cinéma, la télévision et les jeux vidéo a répondu par le biais d’un post sur Internet.

Il n’est pas clair si James Gunn avait quelque chose à voir avec l’implication de Jennifer Hollande dans les films Adam noir et Shazam ! La fureur des dieux. De même, nous pouvons confirmer que le cinéaste était chargé de l’ajouter à Escouade suicide et le spin-off pacificateur mettant en vedette l’ancien combattant Jean Cena. La vérité est que de nombreux fans de DC sont contrariés par certaines des décisions du cinéaste, comme avoir jeté Henry Cavill et Ben Affleckqui incarnait Superman et Batman dans le DCEU, alors qu’il conservera des personnages des projets qu’il a lui-même dirigés pour la marque par le passé dans le nouveau DCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?