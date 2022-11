James Gunn a demandé aux fans de DC quels héros ils voulaient voir faire leurs débuts au cinéma

Bandes dessinées DC

James Gunn est le directeur créatif de DC Extended Universe et avec cette obligation, il a demandé aux fans quels héros de la marque devraient faire leurs débuts au cinéma.

© GettyJames Gunn

David Zaslav est l’homme fort Découverte Warner qui a choisi James Gunn Oui Pierre Safran en tant que responsables du sort des Univers étendu DC, le premier en matière de création et le second en charge de tout ce qui est exécutif. Ils ont tous deux commencé à travailler dans le but de développer le DCEU qui est actuellement deuxième dans la course contre merveille et il a de nombreux comptes en attente avec ses personnages.

Sous la nouvelle administration, il a ouvert Adam noirProtagonisée par Dwayne Johnson et avec un camée historique de Henry Cavill comme Superman, décrétant ainsi le retour de l’Homme d’Acier dans la cour des grands. D’autre part, Zaslav a également décidé d’annuler des projets tels que Fille chauve-souris Oui Les jumeaux fantastiques. Apparemment, DC veut se concentrer sur des franchises éprouvées comme Batman, Wonder Woman et Aquaman.

Quels héros devraient faire leurs débuts dans le DCEU ? La question de Gunn

Mais cela ne laisse-t-il pas la place à d’autres super-héros ? Bien sûr! Rappelons-nous que les films de Shazam Oui scarabée bleuqui ne font pas partie des noms propres les plus identifiés à la marque mais pourtant il y a beaucoup de foi de la part de Découverte Warner en ce que ces films élargiront le DCEU d’une manière qui excitera leurs fans.

James Gunn profité du réseau social Mastodonte où il a demandé au fandom de Univers étendu DC Quels personnages aimeriez-vous voir débuter sur grand écran ? Certains ont rétorqué avec une certaine ironie « Fille chauve-souris », compte tenu du projet qui a été brusquement annulé et auquel participaient Leslie Grace, Michael Keaton, JK Simmons et Brendan Fraser. L’important est que les nouveaux managers s’intéressent aux souhaits de leur public.

Rappelons-nous que James Gunn Il y a quelques jours, il a publié l’image de Loup dans leurs réseaux à partir d’une étrange chaîne de messages et de nouvelles où il a été dit que Jason Momoal’acteur en charge de Aquaman dans le Univers étendu DC, donnerait vie au chasseur de primes intergalactique le plus fou de tous. Cette version était loin d’être confirmée, mais peut-être Loup être l’un des personnages que le réalisateur de pacificateur a en préparation pour le renouvellement du DCEU.

