James Corden informe les fans du retour potentiel de Gavin et Stacey

James Corden s’est ouvert sur la possibilité de Gavin et Stacey revenant, déclarant que la co-scénariste Ruth Jones «saura quand ce sera juste».

La sitcom très appréciée a duré trois séries entre 2007 et 2010, avant de revenir pour un spécial de Noël en 2019.

La spéciale – qui a remporté le prix Impact aux National Television Awards 2020 – s’est terminée sur un cliffhanger, avec le personnage de Jones, Nessa Jenkins, à genoux, proposant à Corden’s Smithy.

S’adressant à Vernon Kay sur BBC Radio 2, l’acteur Corden a fait allusion au retour de la comédie télévisée primée aux BAFTA, mais a déclaré qu’il faisait confiance au jugement de Jones sur la question.

Il a dit: « J’aimerais pouvoir dire que ça dépend de moi. La meilleure chose à propos de Gavin et Stacey c’est que c’est Ruth et moi, et, si je suis tout à fait honnête, son jugement est exceptionnel.

« Je me rends compte que la fin de cette spéciale taquine très certainement autre chose. Ça a toujours été nous deux, ça a toujours été et nous ne pouvons pas écrire séparément.

« Nous n’avons jamais pu écrire sur Zoom ou quoi que ce soit du tout. Nous devons juste être dans une pièce ensemble, parler avec un paquet de post-it et un stylo, et à un moment donné, nous sortons un ordinateur portable , mais c’est même loin sur toute la ligne – et elle le sait toujours. »

Il a ajouté qu’ils seraient bientôt réunis, mais la perspective d’un retour de la série était plus un « si » qu’un « quand » pour le moment.

Corden a déclaré qu’il faisait confiance au jugement de Jones lorsqu’il s’agissait de reprendre le spectacle. Crédit : BBC

Il a dit: « Je lui fais tellement confiance. Elle est, je pense, un génie… Je serais ravi d’être dans une pièce avec elle. Je vais la voir cet été, mais je doute que nous en parlions le spectacle.

« Les dernières fois où nous avons parlé, nous n’en avons même pas vraiment parlé… c’est toujours une amitié d’abord.

« Je suis si fier du fait – que sommes-nous maintenant, 15 ans plus tard ou peu importe? – nous nous aimons tellement et nos familles et toutes ces choses, alors elle saura quand ce sera bien et ensemble nous comprendrons Si jamais cela arrive, mais je pense que c’est un gros si, je ne pense pas que ce soit un quand. »

Corden a poursuivi en expliquant qu’il allait avoir « un peu plus de temps libre » à partir de l’année prochaine, suite à l’annonce qu’il se séparerait de Le spectacle tardifet cela donnera au couple la chance d’être « ensemble ».

« Je suis tellement touché à chaque fois que je viens ici quand les gens posent des questions à ce sujet. C’est incroyable, c’est incroyable à quel point les gens se soucient de ces personnages dans la série », a-t-il ajouté.