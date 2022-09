James Cameron doute du succès d’Avatar 2

Ateliers du 20ème siècle

James Cameron a des doutes sur le succès d’Avatar : The Way of Water compte tenu du temps qui s’est écoulé par rapport au premier film. Détails!

Avatar : la voie de l'eau

le réalisateur à succès James Cameron sait tout sur le succès au box-office si l’on considère que ses crédits incluent des films comme avatar titanesque Soit Terminateurs 2. Le cinéaste a à son actif de nombreuses histoires qui ont marqué des générations entières et son diagnostic concernant la performance d’un film doit être entendu car cet homme sait de quoi il parle.

Beaucoup se demandent quel sera le nombre au box-office qui atteindra Avatar : la voie de l’eau Si l’on tient compte du fait que le film original de 2009 a coupé les billets pour un total de 2,85 milliards de dollars, un chiffre impressionnant qui rend sûrement tous ceux liés à ce nouveau projet de vertige qui ramènera le public du monde entier sur la lune de Pandore.

Parler de ces problèmes avec New York Times, James Cameron a admis que la longue période qui s’est écoulée entre la première du film original et sa suite était une source d’insécurité pour le cinéaste qui ne s’est pas senti calme au moins jusqu’à ce qu’il ait vu le degré de succès que le premier teaser de Avatar : la voie de l’eau une avance qui a suscité beaucoup d’attentes chez les fans.

James Cameron et ses doutes sur Avatar 2

« J’étais un peu inquiet d’avoir étiré la corde trop loin, dans notre monde moderne et trépidant, avec Avatar 2 à venir 12 ans plus tard. Jusqu’à ce que nous sortions la bande-annonce et que nous ayons obtenu 148 millions de vues en 24 heures. Il y a cette question, « Wow, nous ne l’avons pas vu depuis longtemps, mais je me souviens à quel point il était cool à l’époque. » Est-ce que cela joue en notre faveur ? Je ne sais pas. Je suppose que nous allons trouver dehors. »a fait remarquer le réalisateur.

James Cameron a également suggéré que si la suite de Avatar quelques années après l’arrivée du film original dans les salles, il y avait encore la possibilité qu’il ne réussisse pas car il n’aurait pas eu le temps de développer une histoire avec des personnages qui auraient pu trouver un écho auprès du public et laisser la marque que ce cinéaste a toujours aime capturer.

« Je pense que j’aurais pu faire une suite deux ans plus tard et la faire échouer parce que les gens n’allaient pas s’identifier aux personnages ou à la direction du film. »ajoutée James Cameron. Le film original a été momentanément battu au box-office par Avengers : Fin de partie mais il a récupéré le numéro 1 avec une réédition en Chine en 2021 et ce vendredi il reviendra en salles pour continuer à ajouter des dollars. De même, Avatar : la voie de l’eau fera la première 16 décembre.

