James Bond ne sera pas joué par un jeune acteur, révèle le producteur de 007

Malgré les récentes rumeurs, James Bond le producteur Michael G. Wilson a révélé qu’ils ne cherchaient pas un acteur plus jeune pour jouer 007. S’exprimant lors d’un événement « In Conversation » célébrant les 60 ans de James Bond au British Film Institute de Londres (via Deadline), Wilson a mis fin aux rumeurs selon lesquelles le prochain James Bond sera beaucoup plus jeune que les sorties précédentes et a expliqué pourquoi ce n’est pas une direction que la franchise de longue date peut prendre.





« Nous avons essayé de regarder les jeunes dans le passé. Mais essayer de visualiser cela ne fonctionne pas. Rappelez-vous, Bond est déjà un vétéran. Il a une certaine expérience. C’est une personne qui a traversé les guerres, pour ainsi dire. Il a probablement été dans le SAS ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas un gamin sorti du lycée que vous pouvez amener et commencer. C’est pour ça que ça marche pour un trentenaire.

Bien qu’il semble que les récentes affirmations selon lesquelles le prochain Bond sera beaucoup plus jeune se sont maintenant avérées fausses, il est intéressant d’apprendre que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont déjà exploré cette idée. L’idée d’un James Bond Jr. n’a tout simplement pas fonctionné. Le plus jeune acteur choisi comme James Bond jusqu’à présent dans la série était George Lazenby, qui avait 29 ans lorsqu’il jouait l’espion dans les années 1969 Sur le service secret de Sa Majesté.

Suite à la fin de l’ère Daniel Craig, plusieurs acteurs plus jeunes se sont présentés pour le rôle de 007, à savoir le jeune homme de 26 ans Spider-Man : Pas de retour à la maison vedette Tom Holland. Vraisemblablement, sur la base des mots de Wilson ici, Holland est hors course. Pour l’instant, du moins.

« La dernière rumeur – et à certains égards, une partie de cela est tout à fait vraie – qui est, en gros, que les producteurs de Bond recherchent un Bond plus jeune. Quelqu’un probablement dans la trentaine », la rumeur affirmant que la franchise Bond serait à la recherche de a déclaré un jeune acteur pour redémarrer la franchise. Cela pourrait encore être un peu vrai, Wilson et Broccoli recherchant peut-être un acteur plus proche du début de la trentaine et reproduisant ainsi le succès de Sir Sean Connery, qui avait 31 ans lorsqu’il a joué le personnage pour la première fois.





Henry Cavill, Tom Hardy et Regé-Jean Page restent de grands favoris

Bien sûr, cette révélation la plus récente remet en lice Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba et Aidan Turner. Ils occupent souvent la première place en matière de cotes, aux côtés de Regé-Jean Page, James Norton, Richard Madden et Henry Golding.

On va probablement attendre un peu avant de savoir qui sera le prochain James Bond sera, avec la productrice Barbara Broccoli révélant l’effort nécessaire pour faire ce qui semble être un choix de casting relativement simple. « Il ne s’agit pas seulement de feuilleter Spotlight et de dire: » Oh, il y a un gars qui mesure 6 pieds 1 « » Nous allons prendre notre temps « , a-t-elle déclaré. « Nous voulons avoir une idée de l’endroit où nous voulons aller avec la série et nous voulons le faire avant d’amener quelqu’un d’autre. Nous commencerons probablement le processus avec [writers] Rob [Wade] et Neil [Purvis] et nous verrons où nous allons ! »

