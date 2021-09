James Bond : l’étude a fixé une date pour trouver le nouvel acteur

in

Daniel Craig dit au revoir à James Bond après Pas le temps de mourir et la production se prépare déjà à chercher un nouvel acteur. Sachez quand la liste des candidats sera mise en ligne.

Pas le temps de mourir sera le dernier film de Daniel Craig Quoi James Bond. Ce jeudi 30 septembre sort le film le plus ambitieux et le plus cher de la franchise, mais celui qui clôture aussi un autre cycle. L’acteur, comme bien d’autres, fait ses adieux à l’agent 007 pour laisser la place à un nouvel interprète intéressé à donner vie à ce personnage légendaire.

C’était pareil Daniel Craig celui qui a annoncé qu’après cinq présentations comme James Bond il est temps de dire au revoir. Avec beaucoup d’émotion, le Britannique a dit au revoir à ce rôle pour toujours et maintenant la grande question des fans est de savoir qui sera le nouvel agent. Bon, la liste des candidats est déjà longue et il y a plus d’un coup de coeur tant pour la production que pour les fidèles à cette histoire.

Henry Cavill, Regé-Jean Page, Idris Elba et Simu Liu sont quelques-uns des noms qui sonnent le plus fort pour commencer de nouvelles aventures comme Bond. De même, l’idée que le personnage est joué par une femme a été rejetée à la fois par la production et par elle-même. Daniel Craig, qui était d’avis qu’il devrait y avoir des rôles tout aussi bons pour les femmes.

Cependant, parmi tous les acteurs qui pourraient être le nouveau James Bond il y aura sûrement un coup de coeur, mais il ne sera connu que l’année prochaine. C’est la même Bárbara Broccoli, productrice de la marque, qui a confirmé que Pour le moment, ils veulent se concentrer sur le départ de Daniel Craig de manière importante. « On n’y pense pas du tout» Il a commencé par dire.

Puis Brocoli a ajouté : « Nous voulons que Daniel ait le temps de célébrer, alors l’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir”. Et ces mêmes mots sont ceux qui ont remis Cavill en tête de liste puisque, de nombreux fans se sont souvenus que maintenant le protagoniste de Le sorceleur Il a le même âge que Craig lorsqu’il a commencé dans la série.

