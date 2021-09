James Bond : la page Régé-Jean est prête pour le rôle

Comme on savait que Daniel Craig cesserait d’être James Bond après la première de Pas le temps de mourir, de nombreux acteurs sont entrés en conflit pour jouer ce personnage. Être le nouvel agent 007 signifierait un grand saut dans la carrière de plus d’un et, par conséquent, ils ne veulent pas manquer l’occasion. C’est le cas d’Henry Cavill ou encore de Régé-Jean Page.







Cavill, mondialement connu pour son rôle dans Superman ou dans Le sorceleur vous avez déjà de l’expérience en matière d’action. Même ainsi, l’acteur a avoué que lorsqu’il était jeune, il avait été rejeté pour ce rôle, mais il est maintenant temps d’essayer à nouveau. D’un autre côté, Régé-Jean Page a été nommé pour Sixième page comme le premier dans la liste de production à être le nouveau James Bond.

Et tandis que Henry Cavill était le premier candidat en premier lieu, maintenant il a été détrôné par Page. En fait, Regé a un antécédent clé qui est ce que la production de la saga aurait pris en compte. C’est parce que, bien avant qu’il soit l’idole de Bridgerton je participe à Survivant, un thriller d’action sorti en 2015.

Régé-Jean Page à Bridgerton. Photo : (@regejean)



Réalisé par James McTeigue, ce film raconte l'histoire d'une femme originaire des États-Unis qui est transférée à Londres pour rejoindre le département d'État des États-Unis. Mais, une fois dans son bureau, une attaque est commise contre son immeuble, elle étant la seule survivante, ce qui fait d'elle une suspecte de ce qui s'est passé.







Dans ce film Régé-Jean Page joue Robert Purvell, l’un des collègues de Kate, le protagoniste. Rempli d’action, de drame et d’audace, ce long métrage est une belle preuve que l’acteur est apte à être le nouveau James Bond. C’est qu’en plus, dans son rôle, il a les caractéristiques les plus connues de l’agent : il est extrêmement observateur, décent, réservé et élégant.