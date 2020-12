James Bond Home MGM explore la vente d’un studio évalué à 5,5 milliards de dollars

MGM Holdings chercherait à lancer une guerre d’enchères et à envisager des options de vente, ce qui signifie qu’un autre studio pourrait finir par détenir les droits de plusieurs franchises populaires, notamment James Bond et le Rocheux séries. Un nouveau rapport du Wall Street Journal révèle que MGM a «fait appel aux banques d’investissement Morgan Stanley et LionTree LLC» pour entamer le processus de vente formelle, le studio rapportant une valeur marchande d’environ 5,5 milliards de dollars. Maintenant, c’est une boulette de viande épicée.

MGM a exploré l’idée de vendre dans le passé, mais cette fois, la société espère attirer l’attention des « sociétés de médias internationales, des investisseurs privés et des sociétés à chèque en blanc » plutôt que des studios hollywoodiens traditionnels, les circonstances actuelles conduisant à la décision. MGM espère qu’une «guerre des enchères» s’ensuivra «pour que le contenu remplisse une nouvelle vague de services de streaming vidéo» avec le passage aux versions numériques faisant de leur vaste bibliothèque «une cible attrayante».

MGM possède une bibliothèque épique de plus de 4000 titres, dont beaucoup sont très reconnaissables, et plus de 17000 heures de programmation télévisée, y compris des franchises comme Le Hobbit, ainsi que des émissions de télévision populaires comme Le conte de la servante et Vikings. On ne sait pas quels studios, le cas échéant, voudraient acheter MGM et les droits de leurs différentes franchises, mais en fin de compte, nous pourrions nous retrouver avec une situation similaire à la récente fusion Disney / Fox, qui a depuis connu plusieurs projets, y compris les goûts de Extraterrestre, entre en production sous un nouveau parapluie.

Bien sûr, MGM a encore plusieurs grandes sorties à l’horizon, y compris la sortie tant attendue de Bond Pas le temps de mourir. Réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge, Pas le temps de mourir reprend cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld, James Bond ayant maintenant quitté le service actif. Il est approché par Felix Leiter, son ami, et un officier de la CIA, qui recrute son aide dans la recherche de Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev a été enlevé, James Bond doit affronter un danger que le monde n’a jamais vu auparavant.

Le film mettra en vedette la dernière apparition de Daniel Craig en tant qu’agent secret emblématique et devait initialement sortir en novembre 2019. Après plusieurs retards, Pas le temps de mourir doit actuellement faire ses débuts le 2 avril 2021.

MGM avait précédemment confirmé le développement d’un troisième film dans le La revanche d’une blonde series, une suite à l’adaptation du jeu vidéo de 2018 Pilleur de tombe avec Alicia Vikander, avec le studio en cours de tournage Mad Max: Fury Road le nouveau film fantastique romantique du réalisateur George Miller, Trois mille ans de désir. La Jordan Peele a produit Candyman reboot, qui ressuscite l’icône d’horreur pour une nouvelle génération, et le GI Joe redémarrer le film Yeux de serpents avec Henry Golding sont également dans le pipeline.

MGM a une histoire compliquée et a fait face à la faillite dans le passé. Bien qu’ils aient réussi à survivre, il semble que les circonstances actuelles pourraient maintenant mettre fin au studio bien connu. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du Wall Street Journal.

Sujets: James Bond, Rocky