James Bond est de retour dans la nouvelle bande-annonce spectaculaire de No Time to Die

Adieu à Daniel Craig comme James Bond est fait pour mendier. Et c’est ça, le nouveau film de l’espion populaire, “Pas le temps de mourir”, qu’est-ce que cela signifie les adieux des britanniques au rôle emblématique, est fait pour mendier à cause du coronavirus. Le film était déjà prêt à débarquer dans les salles. En fait, nous en savions déjà beaucoup sur elle, de ce à quoi Rami Malek ressemblera en tant que méchant du film, au chanson originale de la bande qui est composé par l’un des artistes du moment, Billie Eilish.

Mais la pandémie a causé le film a dû être retardé jusqu’en novembre, et depuis lors, on ne sait rien de nouveau sur une bande qui a peu à enseigner. Une situation similaire à celle que j’avais «Wonder Woman 1984» au passé DC Fandome, avec tout ce qui a été enseigné, peu de choses pouvaient être visibles, bien que cela ait été corrigé avec une remorque spectaculaire. ET “Pas le temps de mourir” a suivi le même chemin, en première une nouvelle bande-annonce spectaculaire cela déclenche le désir du retour du célèbre espion.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir la toute nouvelle “ Bond Girl ”, Ana de Armas, en action, et un Daniel Craig qui promet d’être à la hauteur de ce film spécial pour lui. J’ai déjà anticipé hier la nouvelle affiche du film que les plans de sortie ont été maintenus pour le mois de novembre, et il semble que cela continue, Eh bien, dans la bande-annonce, ils désignent également novembre comme le mois de la première. La vérité est que la première d’autres grands films tels que “Principe” doivent donner à Metro une certaine tranquillité d’esprit, comme le film de Christopjer Nolan a réussi à un bon casier malgré la pandémie. James Bond revient en salles le 12 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂