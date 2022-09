James Bond : comment la reine Elizabeth II a eu une influence sur les films

Avec un règne de 70 longues années, la mort du Reine isabelle II Il a laissé tout le monde sous le choc, surtout après avoir été l’une des personnalités les plus importantes de l’histoire. Avec son influence dépassant les domaines politiques et sociaux, la célèbre franchise de films américains James Bond il a toujours été axé sur la culture nationale britannique.

L’agent 007 n’aurait probablement pas été le même sans le monarque, car bien qu’il semble qu’ils n’aient pas grand-chose en commun, l’histoire de la franchise a montré la marque qu’Elizabeth II a laissée dans les films, ayant une grande influence sur chacun des personnages aspects de leurs productions

Lorsque James Bond a fait ses débuts dans « Casino Royale » en 1953, la reine Elizabeth II n’était sur le trône que depuis un peu plus d’un an. Le créateur de Bond, Ian FlemingIl avait travaillé dans l’espionnage britannique sous le père d’Elizabeth, le roi George VI, et savait comment l’Empire britannique évoluait.

Elizabeth II a décidé d’avoir une forme de gouvernement beaucoup plus politique et élégante, mettant la force massive de côté, avec James Bond emboîtant le pas en donnant la priorité aux belles choses de la vie, comme mélanger des martinis et des fêtes somptueuses, ainsi que des affrontements, mais dans un plus façon transparente.

Vous pourriez également être intéressé par : Documentaires sur la reine Elizabeth II et la famille royale britannique

L’exemple le plus évident est peut-être le livre intitulé »On Her Majesty’s Secret Service ». Dans l’adaptation cinématographique de 1969, lorsque James Bond quitte apparemment l’organisation du MI6 pour de bon, se remémorant ses aventures passées avant de se tourner finalement vers un portrait de la reine Elizabeth II et de dire un simple « Désolé, madame ».

Si Bond était dévoué à la reine Elizabeth II, il fallait s’attendre à ce qu’elle soit également amoureuse du personnage. Le biographe de la famille royale Gyles Brandreth il a déclaré que la reine aimait regarder les films Bond avec sa famille, en particulier les premiers « avant qu’ils ne deviennent trop bruyants ».

La première première de James Bond à laquelle il a assisté était pour le film de 1967 »You Only Live Twice », mais il ne deviendra pas une présence régulière jusqu’au 21e siècle lorsqu’il est apparu aux premières de »Die Another Day » et »Casino royale ». Il accorderait également des honneurs à de nombreux membres de la distribution et de l’équipe de la série de films, y compris des chevaliers pour les deux obligations avec le plus de livraisons : Sean Connery Oui Roger Moore.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Toutes les actrices qui ont joué la reine Elizabeth II







La dernière implication de la reine Elizabeth II avec James Bond a eu lieu lorsqu’elle est apparue avec Daniel Craig pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2012, qui se sont déroulés à Londres. Dans une courte vidéo réalisée par Danny Boyle, on voit Craig jouer à Bond et escorter la reine et ses chiens dans un hélicoptère, pour survoler Londres, avant que les deux ne se parachutent dans le stade pour marquer l’entrée officielle de la reine aux jeux.

Selon de nombreux rapports, Elizabeth II elle-même a participé à la planification de la vidéo, demandant à participer elle-même et suggérant même d’avoir une ligne de dialogue.