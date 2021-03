James annonce l’arrivée d’un nouvel album: «Toutes les couleurs de toi» | 45S

Retour aux anciennes méthodes. Le groupe britannique James vient d’annoncer son retour à la musique avec l’arrivée d’un nouvel album et à son tour la première de la première chanson de cette œuvre, afin que nous puissions entendre sur quoi ils ont travaillé.

Il s’agit de « All The Colours Of You », un nouvel album qui marque son retour après presque 3 ans d’absence, étant la seizième œuvre de ceux originaires de Manchester.

De même, ils ont sorti la chanson du même nom sur l’album et qui est maintenant disponible à l’écoute.

Je vois cela comme un instantané de la pandémie. Une grande partie a été écrite au milieu de l’année dernière. La plupart d’entre nous étaient pris au piège dans des cages, soit dans une chambre d’écho de solitude, soit en train de trembler beaucoup avec les autres. C’est une chanson édifiante! Je suis heureux qu’il vienne maintenant alors que l’espoir monte pour la délivrance », a écrit le chanteur du groupe Tim Booth sur Twitter.

L’album sera disponible ce 4 juin. En attendant, on vous laisse avec la liste des chansons qu’il aura et avec « All The Colors Of You », le dernier de James.

Toutes les couleurs de toi – James