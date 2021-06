Jameela Jamil dans la série Marvel She-Hulk

le Radio 1 présentatrice, actrice et mannequin incarneront la méchante Titania dans la prochaine nouvelle série de Marvel Cinematic Universe (MCU).

« Après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin Bruce Banner, Jennifer Walters a acquis tous les pouvoirs de Hulk – et tous les problèmes. Mais alors qu’elle a acquis une force massive, elle n’a jamais perdu sa passion pour la justice. »

Mark Ruffalo reprendra son rôle de Bruce Banner/The Hulk dans cette série et Tatiana Maslany (Orphelin noir ) incarnera la cousine de Banner, Jennifer Walters.

Jameela Jamil incarne Titania, la rivale de She-Hulk, et Tim Roth ( ) incarnera Emil Blonsky alias Abomination.

Jameela Jamil a plusieurs cordes à son arc. Elle est présentatrice, actrice, mannequin, écrivain et activiste.

Sa carrière médiatique a commencé lorsqu’un producteur a rencontré Jameela dans un bar et, voyant son potentiel, lui a demandé d’auditionner en tant que présentatrice. Son premier concert de présentation était le Espace Musique au E4 En 2008.

En 2010, Jameela a présenté Le placard, un salon de conseils mode en ligne sur Bebo. Et entre 2011-2014, elle a trompé une chronique pour Compagnie magazine.

En janvier 2012, Jameela a remplacé June Sapong en tant qu’animatrice de Jouer directement. Plus tard cette année-là, elle a collaboré avec Very pour présenter sa première collection de mode et à la fin de l’année, elle était l’hôte de La carte officielle montrer sur BBC Radio 1.