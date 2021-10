Jake Gyllenhaal fait équipe avec le directeur d’extraction pour Superhero Movie Prophet

Spider-Man : Loin La star de From Home, Jake Gyllenhaal, revient dans le monde de la bande dessinée en Prophète, qui voit le célèbre acteur faire équipe avec Extraction réalisateur Sam Hargrave pour ce qui ressemble à une histoire tordue de Captain America. Avec l’aimable autorisation du Studio 8, Prophète sera basé sur la bande dessinée de Rob Liefeld, qui est surtout connu pour avoir créé Dead Pool, et sonne comme la propriété parfaite pour Gyllenhaal et Hargrave pour faire équipe. Marc Guggenheim, le scribe connu pour son travail sur la série d’émissions télévisées Arrowverse de The CW, est à bord pour rédiger le script.

Prophète sera la vedette Jake Gyllenhaal en tant que personnage principal John Prophet, un homme enrôlé par les Allemands vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est soumis à des expériences scientifiques qui lui confèrent une force surhumaine. John raconte l’histoire d’un homme pauvre et sans-abri vivant à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, qui se porte volontaire pour participer aux expériences médicales du Dr Horatio Wells, un scientifique du futur voyageant dans le temps qui utilise des méthodes d’amélioration de l’ADN pour transformer Prophète en un super-soldat.

Placé en stase par Wells afin de l’aider à l’avenir, un bombardement enterre Prophète, le piégeant sous terre pendant des décennies. Il est réveillé en 1965 et est naturellement désorienté, alors qu’il tente de reconstituer les morceaux de sa vie tout en évitant d’être capturé par des agents du KGB qui le poursuivent dans l’espoir de créer des super-soldats à partir de son sang.

« C’est un objectif pour nous de travailler avec Jake et Sam depuis un certain temps, nous sommes donc très heureux de collaborer enfin avec eux sur ce film de genre unique et bourré d’action », a déclaré Jeff Robinov, PDG de Studio 8, dans un communiqué. . « J’ai hâte de voir ce qu’ils envisagent pour donner vie à cette histoire – une histoire dont nous sommes sûrs qu’elle se démarquera dans le monde de la bande dessinée en tant que film puissant, chargé d’émotion et visuellement distinctif. » Robinov produira avec John Graham de Studio 8, Adrian Askarieh de Prime Universe Films, Liefield et Brooklyn Weaver.

Gyllenhaal est devenu célèbre pour son dévouement à des rôles de plus en plus intéressants, avec des Nightcrawler, Prisonniers, et le drame de boxe gaucher ont montré jusqu’où l’acteur est prêt à aller pour donner vie à un personnage. Son intensité et sa physicalité pourraient très bien entraîner Prophète devenant l’un des personnages de films de bandes dessinées les plus convaincants de ces dernières années.

Le réalisateur Sam Hargrave, quant à lui, n’est pas étranger au monde des films de bandes dessinées, étant entré dans le monde du cinéma en tant que cascadeur, apportant ses talents à divers films de Marvel Studio, notamment Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver et Avengers : Fin de partie. Il est récemment passé à la réalisation avec la sortie d’action extrêmement populaire de Netflix Extraction, avec Chris Hemsworth, pour lequel une suite est actuellement en développement.

Prophète est apparu pour la première fois dans Youngblood # 2 en juillet 1992, avant de recevoir sa propre série éponyme en 1993 avec l’aimable autorisation d’Image Comics. Avec les talents de Jake Gyllenhaal et de Sam Hargrave désormais à bord, l’adaptation anti-Captain America de l’adaptation cinématographique de Prophet sur le super-soldat a tous les ingrédients pour être un ajout bienvenu au genre de film de bande dessinée de plus en plus populaire. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

