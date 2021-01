Jaimie Alexander se lance dans Thor: Love and Thunder en tant que Lady Sif à Sydney

Après des mois de spéculations, il semble être un personnage majeur de la Thor La franchise est sur le point de faire un retour pour Thor: Love and Thunder. Jaimie Alexander a dépeint le personnage de l’un des plus proches alliés asgardiens de Thor, Lady Sif, dans les films précédents. Dans un nouveau post Instagram, l’actrice a confirmé qu’elle était en route pour l’Australie, où ils tournent actuellement Amour et tonnerre.

Alexander est apparu pour la première fois en tant que Lady Sif en 2011 Thor, où elle a été érigée en alliée et en potentiel amoureux du super-héros, reflétant les bandes dessinées. Après des apparitions dans Thor: Le Monde des Ténèbres et quelques épisodes de Agents du SHIELD, le personnage a disparu lors des événements de Thor: Ragnarok. Cela s’est avéré être une bonne chose car cela signifiait que Sif n’avait pas été tué par Hela avec le reste des alliés asgardiens de Thor et pouvait faire un retour dans la franchise.

Dans Ragnarok, le but du personnage de Sif a été largement rempli par Tessa Thomson en tant que Valkyrie, mais alors que Valkyrie est également confirmé pour apparaître dans Amour et tonnerre, il semble que le prochain film aura deux fois le pouvoir des filles en tenant également compte de la présence de Sif. En plus d’apparaître dans Amour et tonnerre, Sif aurait également fait partie de la prochaine Loki Série Disney +, où elle pourrait prendre la place de Thor en tant que frère aîné responsable pour garder les singeries de God of Mischief sous contrôle.

En dehors de Sif, Love and Thunder sera également la vedette de l’ensemble gardiens de la Galaxie l’équipage, un nouveau méchant immensément puissant appelé Gorr, le God Butcher, et, étonnamment, Matt Damon, reprenant son rôle d’acteur de théâtre asgardien. Plus important encore, Natalie Portman reviendra au MCU après une longue absence en tant que Jane Foster, et cette fois-ci, elle aura ses propres pouvoirs rivalisant avec ceux de Thor de Chris Hemsworth, en tant que nouveau dieu du tonnerre.

Après la direction folle que la réalisatrice Taika Waititi a prise la franchise avec Thor: Ragnarok, les fans s’attendent à quelque chose d’encore plus absurde et avec Amour et tonnerre, quelque chose que Chris Hemsworth avait précédemment promis dans une interview que la distribution et l’équipe visent à livrer.

« Après avoir lu le script, je peux dire que je suis très excité. C’est sûr qu’il y aura beaucoup d’amour et beaucoup d’éclairs dans cette production (rires). Je suis heureux qu’après tout ce qui s’est passé dans Avengers: Fin de partie, Je fais toujours partie de l’univers Marvel et nous pouvons continuer l’histoire de Thor. Bien sûr, je ne peux rien vous dire sur l’intrigue, mais pour satisfaire votre curiosité, je dirai que j’ai eu beaucoup plus de plaisir à lire le scénario que sur « Thor Ragnarok », et cela prouve quelque chose, car ce film était génial. «

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Chris Pratt dans Star-Lord et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022.

