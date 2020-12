Jaimie Alexander reviendra en tant que Lady Sif dans Thor: Love and Thunder?

Les morceaux de la suite très attendue de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre se mettent lentement en place, la déesse guerrière de Jaimie Alexander, Lady Sif, qui aurait rejoint les débats. Le personnage préféré des fans est jusqu’à présent apparu dans les deux premiers Thor films ainsi que la série Agents du SHIELD mais manquait mystérieusement de 2017 Thor: Ragnarok. Peut-être que la lumière sera faite sur ce qu’elle a fait à son retour à Asgard en 2022.

Avec son retour au grand écran en Thor: l’amour et le tonnerre, Lady Sif apparaîtrait également sur le petit écran de la prochaine série Disney +, Loki, aux côtés de Tom Hiddleston. Donc, si vous avez manqué Sif, elle est sur le point de faire un grand retour.

Informations sur les deux Thor: l’amour et le tonnerre et Loki a été révélé lors du récent Disney Investor Day, dont le plus intrigant est Le Chevalier Noir le rôle de la star Christian Bale dans le premier. Le lauréat d’un Oscar incarnera le légendaire méchant de Thor, Gorr the God Butcher dans Amour et tonnerre, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Alors que certains éléments de l’intrigue pour Thor: l’amour et le tonnerre Restez bien caché, la star de retour Natalie Portman ne peut pas arrêter de révéler qu’elle s’habillera en tant que The Mighty Thor dans la suite de Marvel. Lors d’une récente interview, l’actrice a confirmé qu’elle était en Australie depuis un certain temps alors que la production se préparait pour commencer le tournage, et, tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur le prochain film, Portman l’a clairement expliqué. qu’elle prendra un certain manteau de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor, » taquina-t-elle avant de doubler. «Le Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor.

C’est loin d’être la première fois que Portman cède son rôle dans la procédure, l’actrice confirmant récemment une rumeur de longue date concernant l’inspiration de la bande dessinée derrière l’histoire de la suite disant: « Je ne peux pas vous dire grand chose. Je ‘ Je suis vraiment excitée. Je commence à m’entraîner, à me muscler. S’il peut y avoir toutes ces super-héros féminines, plus elles sont nombreuses, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de Le Mighty Thor. Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros à côté. «

Il semble donc probable que Thor: l’amour et le tonnerre adaptera au moins en partie l’arc de la bande dessinée qui trouve Jane Foster en train de jouer le rôle de Thor. Le puissant Thor a découvert que Foster devenait le héros de Marvel tout en recevant un traitement pour un cancer du sein, la puissance du marteau de Thor lui permettant à la fois de restaurer sa force et d’arrêter son traitement contre le cancer, la mettant dans une situation impossible. Ajoutez Lady Sif et Gorr the God Butcher et vous avez beaucoup de drame MCU à affronter.

Dirigé par Thor: Ragnarok’s Taika Waititi d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement prévu pour sortir en salles le 18 février 2022 et met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt et Christian Bale aux côtés de Jaimie Alexander. Cela nous vient de Deadline.

