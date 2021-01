J’aime être celui qui fait des courses dans les jeux de rôle

– Nous allons vous confier une mission très importante: vous devez sauver le monde. – D’accord. – Et vous devez le faire maintenant, vous êtes le seul choisi pour cette tâche héroïque. – D’accord. – Au fait, au fur et à mesure, pourrais-tu me trouver des pétales de cinq fleurs différentes pour une concoction que je distille? – Voyons voir, allez ok.

Ramer sans but vers des îles perdues, parcourir des forêts inconnues pouce par pouce et marcher trente fois à travers les mêmes remparts du même château parce qu’ils nous demandent d’abord 5 lances, puis 10 et ensuite 15. Une maxime des RPG, ceux-là. jeux de rôle infinis où la scène regorge de choses à faire que vous découvrirez visuellement ou textuellement, empilant des dizaines de commandes – que nous ne mettrons jamais de côté. Un musée des promesses non tenues.

Si vos dernières vacances ont été passées en tant que livreur de Glovo dans «Death Stranding» ou si vous pensez être le seul à connaître chaque pixel parmi les 80 grottes de Skyrim, vous savez de quoi je parle. Maintenant, sommes-nous confrontés à une astuce pour prolonger la durée des jeux, pour vendre la même rhétorique au peso, nous attraper dans une boucle insignifiante… ou est-ce l’une des raisons du genre?

Le garçon des restes

Il y a une logique dans tout cela. Voulez-vous la meilleure épée que les mains du maître armurier puissent fabriquer? Gagne le. Méritocratie pure et simple.

Bien que je n’ai pas besoin d’excuse non plus. Je ne peux pas révéler les heures que j’ai passées dans « Judgment » et toute la saga Yakuza – des jeux qui se vantent d’enfermer un monde réel dans leurs mini-jeux -, passant l’après-midi dans leurs arcades dans des copies complètes de classiques de segueros comme « OutRun ‘ou’ Virtua Fighter 2 ‘. Et nous ferions mieux de ne pas parler de «Breath of the Wild».

Je ne peux pas non plus compter les heures que j’ai passées à lire des e-mails furtifs sur « Deus Ex: Human Revolution » ou « Faire disparaître » les milliers de problèmes dans chaque petite colonie d’Assassin’s Creed Odyssey, un jeu avec une carte de 256 kilomètres carrés imitant un archipel avec plus de 30 îles explorables – la vraie Grèce en compte environ 6000. Mais je ne le ferais pas si je n’aimais pas ça. Je suis accro à ces micro-histoires. Je ne me cache pas.

Et être un coureur dans les jeux vidéo n’est pas mal vu. Peut-être même que, de tant de friches, je finirai épuisé et goutte le jeu en deux. Si mon patron me donne des ordres, quel est le plaisir de jouer pour rester une course virtuelle? Mais si quelqu’un jette 500 heures de tournage sur du mastic dans la dernière extension de « Destiny 2 », qu’est-ce qu’il y a d’ignoble à sauver le énième animal des griffes du énième méchant?

Parmi mon groupe d’amis, nous aimons définir «The Mandalorian» comme «cette série où le protagoniste nettoie la carte des icônes». Il y a une quête principale clair, prends Baby Yoda –l’enfant, désolé – avec le vôtre; Mais Mando ne peut pas prospérer sans faire trois cents courses, sauvant le gars jusqu’au dernier singe de l’espace de la galaxie. Je suis un Mandalorian (avec commande).

Jouer nous sommes nomades éternels sans pays ni drapeau. Quand, dans des œuvres comme «Pillars of Eternity», nous définissons le caractère de notre départ, nous n’établissons qu’un cadre conceptuel, mais notre elfe «lâche» est peut-être le plus courageux de la clique. Grâce aux lycées, nous enregistrons notre honneur (ou notre déshonneur). De plus, ces courses idiotes définissent, en partie, qui est la personne derrière les commandes. La course qui commande.

Je m’écarte parce que … pour mon bien

Bien sûr, il existe de nombreux types de secondaires. Escorte, livreur, garçon de courses, hybrides … et mes favoris, missions de syntaxe. Il y a quelques jours, j’ai terminé à 100% de «The Outer Worlds» – jouez-y, s’il vous plaît, je vous le demande, la dernière comédie de situation des parents de «Fallout New Vegas» -, un RPG qui ne s’intéresse pas aux grands thèmes, ceux qui ne sont grands que par les plus petits.

Vos secondaires se connectent avec vos directeurs, et même si vous pouvez les ignorer, il est impossible de prospérer sans en faire un. À un moment donné du jeu, la branche du tronc se divise en deux: la route d’Alcyone et la route de Phineas. Comme dans tout bon RPG Obsidian, les sidequests ouvrent les vases communicants dans cette échelle de gris entre tuer une faction ou en anéantir une autre. Ces notes de bas de page se chevauchent et sous-tendent la véritable raison du jeu. Sans eux, vous aurez à peine vécu un tiers du match.

Si vous avez joué à «Oblivion», vous vous souviendrez de «The Dark Brotherhood». Tout dans Oblivion est accessoire. Leurs speedruns le disent. Mais le diable est dans les détails. La phrase clé est la suivante: « Quelle est la couleur de la nuit? » «Sanguine, frère. Vous pouvez choisir de faire partie de la secte la plus redoutée du monde ou de l’éradiquer au sol, vous pouvez faire vingt missions pour eux ou même ne pas être au courant de leur existence au-delà de la rumeur qui rôde dans les villes.

Les mini-jeux des premiers «Watch Dogs» étaient bien plus amusants que le scénario central. Dans ‘Dark Souls’, sauver Solaire – oui, vous pouvez – est un quête secondaire en soi, cela marque peut-être le cours même de votre départ. Les missions de fidélité dans « Mass Effect 2 » définissent notre relation avec les autres. Dans ‘Dragon Age: Inquisition’, nous pouvons agir en tant que juge dans un lycée totalement ignorable, punir les méchants en les enfermant ou en les exilant et avec lui, conditionner l’opinion du peuple à notre égard.

Dans Final Fantasy, les écoles secondaires donnent le ton laïque, cette épopée qui nous dit « ce monde était avant votre arrivée et continuera quand vous partirez ». Et c’est un autre des tics du genre: il y aura toujours un patron Secondaire plus fort et plus dur que le boss de fin du jeu lui-même.

Dans ‘Final Fantasy VIII’, si Ente Artema vous connaissait peu, vous pourriez tenter votre chance avec Ente Omega – un héritage d’Omega et également présent dans FFVI ou FFX. Lui faire face signifie s’écarter de l’histoire principale pendant un moment précis, atteindre toutes les statistiques au maximum. Une formule qui hérite de ‘FFXV’ avec son « empereur très mordant », dans laquelle il faut vaincre un Behemoth Kaiser.

Les paroissiens appellent ces objectifs de réalisation à 100% un «match parfait». Bien sûr, il y a un certain honneur impénitent à regarder ce fichier de sauvegarde parfait. Bien que s’il existe un jeu qui résume cette formule et l’élève à des hauteurs inimaginables, c’est « The Witcher 3: Wind Hunt », ce jeu de 50 heures auquel tout finisseur en aura consacré plus de 200.

Dans Crookback Swamp, nous avons vu des choses que beaucoup ignoraient. C’était l’un des premiers mondes ouverts à rendre ces missions spéciales à la mode sur les îles brumeuses et les phares difficiles d’accès. Des missions qui en mènent à d’autres, comme celle de Keira Metz. Et «De la lampe magique» à «Une tour pleine de souris», nous aurions pu vivre vingt heures d’aventure. Une aventure totalement accessoire et alternative.

En fait, quelle est l’intrigue officielle de ‘The Witcher 3’, un chasseur de bêtes au plus offrant? Geralt De Rivia est la quintessence d’une formule où l’envie de retrouver votre père (‘Fallout 3’) ou de sauver le monde de l’extinction (‘Dragon Age’) n’est pas aussi cruciale que de ramener un enfant à son inquiétude. foyer. Lorsque vous revenez à la mission principale, vous avez déjà oublié ce que vous y faisiez. Mais, et de quoi avons-nous ri pendant?

Quand une école secondaire fait la différence

Soyons sérieux. ‘Red Dead Redemption’ a deux des meilleurs secondaires de l’histoire du jeu vidéo. Et ils sont comme ça à cause de leur intention, à cause de ce désir de se déconnecter de la routine.

‘Je vous connais‘pourrait être une référence au cow-boy de’ Mulholland Drive ‘: un type étrange apparaît dans des lieux symboliques et nous charge sans corrélation apparente. Réparer une infidélité, inviter un kleptomane à lâcher prise… La chose étrange de l’événement est son ton calme, son langage élaboré, qui semble mieux connaître notre passé que nous. Il y a ceux qui ont spéculé sur sa silhouette, est-ce l’Ange de la Mort, est-ce Dieu?

Après avoir terminé les commandes, il décide de s’installer, déclarant que «cela semble être un bon endroit». Marre de son ton énigmatique et de l’ignorer, John Marston le maudit – beaucoup l’ont déjà maudit, répond-il – et tire jusqu’à trois fois. Toute la journée, l’étrange homme marche lentement, jusqu’à disparaître dans les sous-bois. Dans cette même enclave, Beecher’s Hope, nous vivrons nos derniers jours.

‘Fleurs pour une dame»est une autre de ces situations que Rockstar qualifie d ‘« événement aléatoire ». Un vieil homme s’approche de nous pour demander de l’aide: ramasser plusieurs fleurs pour faire un bouquet d’anniversaire à offrir à sa femme, qui attend dans la cabine, probablement en colère contre son mari. L’ancienne cabane est située sur un bourbier, du côté du ruisseau. Les fleurs sont à peine loin de leur destination.

Une fois récupéré et livré, le musclé Billy West nous invite dans sa demeure boisée. Le vieil homme donne les fleurs, les posant sur les genoux du cadavre de sa maîtresse. Il nous assure qu’il les aimait et qu’après des décennies de mariage, il a encore cette timidité pubère, excusant son silence. Ça sent la putréfaction mais pas la tristesse. Le compliment de compliments et nous en tant que joueurs ressentons ce rejet d’avoir perdu du temps.

Si nous revenons quelques jours plus tard dans cette folle cabane, on nous répondra à une question tacite: le vieil homme se trouve à quelques mètres de là, flottant sur la rivière. Ses poumons pleins de limon et la maison dans un calme absolu, abritent désormais des oiseaux indigènes. Sa femme n’est pas là. La lumière entre par la seule fenêtre, taciturne et épaisse. Et voilà. Une micro-histoire cachée, un exorcisme lyrique. Un repos éternel entre tant de morts indignes.

Des milliers de joueurs ont raté tout cela. Je ne le dis pas, ces statistiques disent que seulement 17% des utilisateurs ont terminé le jeu. Ce qui soulève une nouvelle question: quel est le prix de création de tout ce contenu? Vaut-il la peine d’être créé? Nous avons déjà vu que le coût humain est terrible et seulement assumable par majors, pour des mégalodons comme Rockstar, avec environ 2 500 personnes dans le personnel.

Une nouvelle façon de représenter la même idée

Le composant RPG est devenu l’ingrédient secret de toutes les recettes, la monnaie d’échange qui prolonge la longévité de tout. Malheureusement, toutes les écoles secondaires ne sont pas créées égales et où Rockstar, CD Projekt, Obsidian ou Arkane Studios (« Prey », « Dishonored ») tracent les lignes d’un monde riche et vivant, d’autres se limitent à des contrats aléatoires générés de manière procédurale.

Quoi qu’il en soit, la formule Rockstar semble la stratégie idéale pour présenter du matériel accessoire sans accabler, sans éveiller cette anxiété que ceux d’entre nous qui ont besoin de « nettoyer la carte des icônes » ont. Jetez un œil au nouveau ‘Assassin’s Creed Valhalla’, où les niveaux ont été remplacés par un arbre de compétences basé sur des objets, les colonies nous aident à développer un certain lien émotionnel avec nos progrès et les écoles secondaires sont mortes au profit de rencontres spécifiques.

Quand j’ai vu que conduire un guerrier ivre à son checkpoint était terminé, tout simplement, j’ai ressenti un calme inexplicable. Une autre quête parallèle sans ébauche vous accorde le but ultime: laissez un chaton rester et vivre dans votre bateau. Ubisoft semble avoir appris une leçon selon laquelle les cartes d’icônes colorées ivres ne sont pas la meilleure solution pour ceux d’entre nous qui sont à la limite du trouble obsessionnel-compulsif dans le jeu.

Il y a quelques jours, c’était une nouvelle qu’un des développeurs de ‘Cyberpunk 2077’ avait joué 175 heures et il lui restait encore beaucoup à terminer. Sept jours et demi à l’intérieur de Night City. Rares me semblent, sachant comment ces Polonais les dépensent.