Jailbreak: Apple Homepod Craqué Pour La Première Fois

Cela n’est jamais arrivé auparavant! Alors que les jailbreaks étaient courants avec les iPhones et sont même passés de mode, le logiciel du Smart Speaker HomePod d’Apple n’a pas encore été craqué. Cela change maintenant …

Comme le rapporte MacRumors, derrière le jailbreak se trouve la même équipe qui est responsable de l’outil de déverrouillage iOS Checkra1n. L’utilisateur L1ngL1ng a publié une capture d’écran de macOS sur Twitter, qui montre apparemment un accès root à un HomePod via une connexion shell sécurisée.

Est-ce la faute de l’ancienne puce?

Le HomePod piraté semble être le haut-parleur d’origine de 2018 plutôt que le HomePod Mini récemment révélé. Ceci est indiqué par l’identifiant de l’appareil « AudioAccessory 1,1 ». Le haut-parleur intelligent de deux ans utilise la puce Apple A8, qui fonctionne également sur l’iPhone 6, par exemple. Dans le HomePod Mini, en revanche, il y a la puce S5 de l’Apple Watch Series 5.

Cela serait (éventuellement) possible grâce à un jailbreak

Si jailbreaker le logiciel HomePod est certainement intéressant pour les connaisseurs, les conséquences pratiques ne sont toujours pas claires. Selon MacRumors, cependant, il est possible que le système Bluetooth précédemment fermé de l’enceinte puisse être ouvert à plus d’appareils. De plus, Siri pourrait être échangé contre un autre assistant ou des services de streaming tiers pourraient être installés.