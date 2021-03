J’ai essayé d’utiliser un Android comme mobile principal mais Apple ne m’a pas laissé

Je veux commencer par vous faire savoir que c’est peut-être l’un des articles les plus controversés et personnels que je vais écrire dans 45Secondes.fr, étant conscient de celui qui tombera dans les commentaires … Depuis en 2011 j’ai découvert Android grâce à un Samsung Galaxy SCL – le cousin muet du mythique Galaxy S -, mon amour pour la technologie et en particulier pour Android n’a cessé de grandir avec le temps.

De nombreux téléphones et tablettes Android sont passés entre mes mains, ainsi que d’autres produits Google tels que les Chromebooks, qui dérivent actuellement non seulement d’écrire sur un support numérique tel qu’45Secondes.fr, mais également de présenter le podcast Conectando, auquel je vous recommande certainement de vous abonner.

Mais je ne vais pas vous tromper, il y a quelques années, j’ai voulu changer de scène et j’ai décidé d’essayer la compétition. Après avoir acheté un iPhone et après une courte période de transition, j’ai trouvé qu’iOS répondait à tous mes besoins. C’était un système d’exploitation qui fonctionnait parfaitement sans avoir besoin d’ajuster quoi que ce soit, il était très stable et l’App Store débordait de qualité sur les quatre côtés. Finalement: Il ne m’a fallu que quelques semaines pour ne plus rater notre bien-aimé robot vert.

Après l’iPhone est venu l’iPad, un outil qui n’a pratiquement pas de concurrence à l’exception de quelques exceptions comme le Samsung Galaxy Tab S6. Plus tard sont venus d’autres produits tels que les AirPods, l’Apple Watch et même un MacBook. Étais-je devenu un fanboy d’Apple? Apple m’avait-il attrapé dans son écosystème? Je ne pensais pas mais …

Une fois que vous entrez … comme il est difficile de sortir!

Mon mobile personnel aujourd’hui est l’iPhone XR bien que cela ne signifie pas que lorsqu’une analyse des appareils Android est faite, cela ne les teste pas en profondeur. Bien que lors des tests avec le ASUS ROG Phone II – dont l’analyse sortira dans quelques jours – et au vu de mon goût pour le terminal, J’ai décidé de l’utiliser exclusivement comme mon seul smartphone personnel pour le temps qu’il m’avait été donné. Je veux dire, j’ai attrapé le téléphone Apple, je l’ai mis dans sa boîte et je l’ai mis dans le tiroir.

Bien sûr, cela a eu de nombreuses conséquences. Tout d’abord, celui lié à l’Apple Watch. Étant donné que cet appareil n’est pas compatible avec les téléphones Android et que je n’allais pas l’utiliser, j’ai décidé de m’en passer. Eh bien, je l’ai fait, j’ai pris la montre, je l’ai mise dans sa boîte et je l’ai laissée avec l’iPhone. Deux appareils Apple ont déjà été supprimés de ma vie.

Et qu’en est-il du reste? Heureusement, les AirPod ont fonctionné avec ASUS. Certaines fonctionnalités ont été perdues, notamment celles liées à Siri, mais rien de grave. Android ne parvient évidemment pas à profiter à 100% des écouteurs Apple, mais ceux-ci ont réussi à faire leur fonction principale, faire office d’écouteurs sans fil. De même avec l’iPad et le MacBook, les deux produits peuvent fonctionner quel que soit le téléphone que vous possédez. Ensuite, Pourquoi ai-je eu ce sentiment qu’il manquait quelque chose?

L’ASUS ROG Phone 2 était – et est – un meilleur téléphone que l’iPhone XR, mais quelque chose ne me convenait pas tout à fait. En travaillant, j’ai remarqué que quelque chose n’allait pas, une sorte de vide en moi. Chaque fois que j’ai reçu une notification J’ai gardé mon œil sur mon poignet où je n’ai trouvé qu’une belle montre analogique de la marque Lotus et non mon Apple Watch, et ne mentionnons pas le fait que si je voulais consulter un document sauvegardé sur mon ordinateur ou ma tablette depuis mon smartphone, je ne pouvais pas… parce que je l’avais sauvegardé dans iCloud. Je m’étais tellement habitué à l’iPhone que maintenant le sentiment était que lorsque j’ai arrêté de l’utiliser, le reste de mon équipe de travail était nul.

Et en effet, à la fin j’ai tout compris. iOS n’est pas un meilleur système d’exploitation qu’Android et l’iPhone n’est pas meilleur mobile que n’importe quel Android haut de gamme. Mais comme on l’a toujours dit, l’unité fait la force et Apple est le numéro un.

Apple a créé un écosystème qui, une fois que vous l’essayez, il est très difficile de sortir. La synchronisation entre chacun de leurs produits est brutale et ils fonctionnent tous si bien qu’une fois que l’on essaie Apple, ce n’est pas qu’il soit impossible de l’abandonner, c’est que il n’y a aucune raison impérieuse à cela.

Le succès de ceux de Cupertino ne réside pas seulement dans la fabrication de produits d’excellente qualité, car cela est également fait par le reste des centaines d’entreprises technologiques qui existent, mais en offrant aux consommateurs un écosystème facile à utiliser et confortable. pour eux. au point que je ne veux pas l’abandonnerMême si vos concurrents proposent de meilleurs articles sur le marché.

Finalement, J’adore Android, j’aime les smartphones et j’aime la technologie. Mais à moins que mes produits Apple ne se cassent du jour au lendemain ou que Google «invente» un écosystème autour d’Android qui est proche de ce qui est offert par les garçons de la pomme mordue, je me vois toujours utiliser des appareils Apple pendant au moins un moment plus.

Résumé pour paresseux: ceux de Cupertino m’ont kidnappé, quelqu’un peut-il m’aider?

