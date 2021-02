J’ai écrit une chanson avec les premiers sons de Mars enregistrés par le rover Perseverance de la NASA

Après Mars de la NASA Rover de persévérance débarqué sur la planète rouge la semaine dernière, Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de l’agence, a posé la question: « Qui va composer le premier morceau de musique avec le son de Mars? »

Alors je l’ai fait.

La NASA a publié un « firehose of data » du débarquement de Perseverance, y compris vidéos, images et audio de la surface de Mars , Justin Maki, a déclaré un chercheur en imagerie et chef de l’équipe des opérations sur instruments du rover Perseverance de la NASA, lors d’un point de presse lundi (22 février).

La première vidéo publiée par l’équipe Perseverance de la NASA offrait des vues spectaculaires sur les opérations atmosphériques d’entrée, de descente et d’atterrissage du rover, une série d’images fantastiques du site d’atterrissage du rover dans le cratère Jezero (y compris Premier panorama de la persévérance ) et, mon préféré, le premier audio capturé de la mission par le système de microphone du rover.

Mais ce n’est pas seulement une première pour Perseverance. C’est le premier audio jamais enregistré à la surface d’une autre planète.

Si vous cliquez sur play (et augmentez le son), vous entendrez le puissant grondement du vent martien – et des vrombissements aigus du rover lui-même. Le son est profondément étranger tout en rappelant les sons apaisants de la planète Terre. Je pourrais écouter cet audio, qui a une qualité intrinsèque de paix et d’apaisement, toute la journée. Mais, à la place, j’ai décidé de prendre le magnifique audio historique et de le transformer en chanson.

Quand je ne travaille pas pour communiquer l’espace et la science ici sur 45secondes.fr, je compose et interprète de la musique indépendante sous le nom de Foxanne. Ce n’est pas la première fois que j’écris sur un rover, car je a récemment sorti la chanson « Opportunity » à propos du rover de la NASA aujourd’hui disparu qui s’est éteint après une tempête de poussière mondiale.

Avec ces nouveaux échantillons martiens, je suis venu avec « Hello, Mars », une chanson qui, au moins au moment de la rédaction de cet article, est la première chanson publiée qui utilise le premier audio jamais capturé à la surface de Mars.

Tu peux écoutez la chanson sur SoundCloud ici .

«Je suis enfin là mais je ne fais que commencer», disent les paroles de la chanson. «Je m’entraîne depuis des années, bien qu’ils aient dit que c’était difficile et ‘pourquoi devrais-je aller jusque-là?’ Oh, pourquoi n’irais-je pas jusque-là? «

La chanson continue en disant « J’ai l’impression d’entendre pour la première fois, de voir pour la première fois », faisant référence aux microphones et à la suite de caméras de Perseverance nous permettant de voir et d’entendre la planète rouge comme jamais auparavant. Il mène ensuite dans la ligne, «ici pour découvrir et ici pour explorer», une référence plus évidente aux objectifs scientifiques ambitieux de la mission, avant de crescendo dans une fin amusante et optimiste. La NASA a envoyé Perseverance sur Mars avec un certain nombre d’objectifs scientifiques, notamment la recherche de preuves de la vie ancienne et l’étude du climat de la planète.

« Nous avons une entrée précoce dans le @Dr_ThomasZ Mars Composition Challenge! » Zurbuchen tweeté à propos de la chanson.

Bien qu’il n’y ait pas (encore) de défi officiel de composition sur Mars, si vous êtes également musicien ou artiste et que vous voulez jouer avec ces clips audio spectaculaires de Perseverance, la NASA a rendu les échantillons accessibles au public, ainsi que le reste du » Firehose de données « qu’ils ont publié lundi. Alors que le rover continue de capturer de l’audio, de la vidéo et des images fixes, nous pouvons nous attendre à avoir un aperçu encore plus grand de la planète rouge.

Découvrez les échantillons audio de Mars ici .

Maintenant, si vous êtes un fervent fan de l’espace, vous pensez peut-être à vous-même, « Insight, la sonde de fouille de la NASA » n’a-t-il pas « entendu » des sons sur Mars? Le « dinks and donks », et autres sons martiens partagés par la NASA de Insight proviennent en fait de données sismiques captées par l’engin qui détecte les vibrations de la planète, plutôt que de l’audio réellement enregistré avec un microphone comme nous le voyons avec Perseverance. Mais vous pouvez toujours vérifier cet audio ici , si tu veux!

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.