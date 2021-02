J’ai changé l’adresse fiscale, dois-je changer l’adresse du permis de conduire?

Après avoir déménagé chez moi il y a quelque temps, je me suis demandé « dois-je changer l’adresse de mon permis de conduire? »?

Maintenant, comme cela arrive souvent, cette simple question qui a tourmenté mon «esprit» pendant un certain temps est automatiquement devenue la devise d’un article et le résultat est là.

Après tout, est-il nécessaire ou non de changer l’adresse du permis de conduire lorsque nous changeons l’adresse fiscale? Eh bien, d’une manière très simple et rapide, la réponse est non, il n’y a pas besoin de changer. En fait, non seulement vous n’avez pas à changer l’adresse de votre permis de conduire, mais vous ne devez bien sûr pas la changer. Parce que? Dans les prochaines lignes, je vais vous donner la réponse.

Effets du programme «Simplex»

Comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis les permis de conduire délivrés depuis janvier 2017, ils n’ont plus aucune référence à l’adresse du conducteur.

Cela dit, c’est justement depuis 2017 qu’il n’était plus nécessaire de changer l’adresse du permis de conduire après avoir changé de résidence fiscale. La disparition de la référence à l’adresse sur le permis de conduire était l’une des mesures du projet «Carta Sobre Rodas» (insérée dans le programme Simplex).

De cette manière, les informations d’adresse ne sont désormais disponibles que dans la base de données IMT, commençant à se baser directement sur les informations présentes sur la carte de citoyen.

En gardant cela à l’esprit, chaque fois que vous modifiez votre résidence fiscale sur la Citizen Card, l’adresse du permis de conduire est automatiquement mise à jour, il n’est donc pas nécessaire de procéder à des modifications.

Dans le même temps, ce partage de données signifie que la photographie et la signature doivent également être collectées une seule fois, étant identiques sur la carte de citoyen et le permis de conduire.

Source: E-konomista, Doutorfinanças, observateur.