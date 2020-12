Jaguar veut lancer le SUV J-Pace pour affronter le Tesla Model X

Jaguar Land Rover prévoit de lancer le SUV électrique J-Pace qui est destiné à être un concurrent direct du Tesla Model X.

Jaguar Land Rover a pour objectif de devenir un constructeur entièrement électrique et sa marque Jaguar développe un SUV haut de gamme basé sur la même plateforme que la future génération de la XJ. Le nouveau SUV électrique de la marque britannique haut de gamme devrait recevoir la désignation J-Pace.

La production devrait être assurée par l’usine Jaguar de Castle Bromwich et fait partie du programme d’investissement de 1,09 milliard d’euros de Jaguar Land Rover pour le développement de véhicules électriques. Cette usine devrait être responsable de l’assemblage de tous les modèles électriques du fabricant britannique.

Jaguar CX17

Pour pouvoir rivaliser avec le Tesla Model X, le J-Pace offrira une autonomie maximale dans un cycle WLTP d’environ 482 kilomètres. Ce SUV aura une transmission intégrale et une plate-forme qui vous permettra de recevoir une batterie d’une capacité de 100 kWh, bien que des options de plus petite capacité soient également fournies.

Pariez sur des voitures plus petites?

Selon AutoExpress, J-Pace adoptera certains éléments du style I-Pace, mais la ligne de profil sera inspirée de F-Pace. Cela signifie qu’il aura une image plus traditionnelle. En attendant, les traits distinctifs comprendront une calandre fermée et des groupes optiques élancés, typiques de Jaguar.

Bien que J-Pace conserve le statut haut de gamme de Jaguar, le directeur du design de la marque britannique Julian Thomson a déjà montré son intérêt pour les véhicules plus petits.

« J’ai adoré fabriquer des voitures plus petites avec Jaguar », a-t-il déclaré. «En pensant à ce qui se passe dans le monde, je pense que j’aimerais rendre les voitures plus petites et plus efficaces, mais avec toutes les valeurs intrinsèques de Jaguar, à savoir une belle image, un intérieur fantastique et une excellente conduite».

À l’heure actuelle, la plus petite voiture non sportive fabriquée par Jaguar est le multisegment E-Pace.

