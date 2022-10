Jacob Batalon a accidentellement emmené sa petite amie à No Way Home lors du premier jour de Maguire & Garfields

Fans de Homme araignée ont eu droit à certains des plus grands camées de leur vie quand Pas de retour à la maison a été sorti en 2021. En fait, l’apparition de Tobey Maguire et Andrew Garfield était plus qu’un camée, car leurs personnages faisaient partie intégrante de l’histoire globale du troisième épisode de Tom Holland Spidey dans le MCU. Leur retour a été une raison importante pour Pas de retour à la maison étant l’un des films les plus réussis de tous les temps, malgré sa sortie au milieu de la pandémie de COVID-19. Le film a rapporté 1,9 milliard de dollars contre un budget de 200 millions de dollars, dominant le box-office mondial pendant des semaines après sa sortie.





Jacob Batalon a joué aux côtés de Holland dans ses trois films, jouant le meilleur ami de Peter Parker, Ned. Apparemment, l’acteur était un peu trop à l’aise pendant le tournage Spider-Man : Pas de retour à la maisonrécit L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon qu’il a amené sa petite amie pour fixer le premier jour où Maguire et Garfield se sont présentés.

« C’est en fait très drôle, mais ma petite amie, je l’ai amenée au travail une fois et c’est par inadvertance lorsque Tobey et Andrew sont arrivés pour la première fois. Je lui avais présenté Tobey et elle m’a dit: » Attendez. votre Spider-Man?’ Et j’étais comme, ‘Bébé, c’est comme un très grand secret. Alors ne dis rien.’ Elle n’est pas une grande fan mais elle aime évidemment Spider-Man. Je pense qu’elle allait le dire à son père. Comme par hasard. Et j’ai dû l’arrêter. Mais son père n’allait rien dire, j’ai juste l’impression qu’elle n’est pas habituée à ce monde, évidemment. » « Alors elle s’est assise dessus pendant un an et demi. Elle connaissait le secret que tout le monde voulait savoir. Criez-lui. Elle a définitivement appris à connaître [Maguire and Garfield] vraiment rapide. »

Spider-Man : Pas de retour à la maison a fait face à sa juste part de fuites avant la sortie éventuelle, mais une confirmation de la petite amie de Batalon aurait été préjudiciable aux acteurs et à l’équipe du projet. Heureusement, la plupart des fans ont encore eu la surprise de leur vie dans les théâtres et celle-ci ne sera pas oubliée de sitôt.





Le retour de Maguire et Garfield était attendu depuis longtemps

Tobey Maguire a été la première introduction à une action en direct Homme araignée pour de nombreux fans. Il est apparu dans Homme araignée à partir de 2002 jusqu’à la fin de sa trilogie en 2007. Le deuxième film est largement considéré comme l’une des meilleures adaptations de bandes dessinées à ce jour, malgré la réponse terne au troisième et dernier film.

Garfield reprendrait le rôle en 2012 avec L’incroyable homme-araignée, de retour en 2014 pour la suite. Ses deux projets n’ont pas reçu autant d’éloges de la part des fans ou des critiques lors de leur sortie initiale. Cependant, la représentation de Garfield de Peter Parker et de son homologue en ligne est depuis devenue un favori des fans avec Maguire.

Tom Holland a commencé à représenter le personnage bien-aimé dans l’univers cinématographique Marvel en 2016 lorsqu’il est apparu dans Captain America : Guerre Civile avant de commencer sa trilogie solo. Voir les trois acteurs à l’écran en même temps était quelque chose de pas Homme araignée le fan pouvait oublier et était attendu depuis longtemps pour le public qui a attendu de revoir Maguire en tant que Parker depuis 2007. Maintenant, les fans ne peuvent qu’espérer que nous verrons plus de Maguire et Garfield dans leurs rôles bien-aimés, bien que Spider-Man : Pas de retour à la maison était suffisant pour satisfaire tout fanatique de Spidey.