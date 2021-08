Jacob Anderson rejoint la série Interview with the Vampire

Une nouvelle adaptation de Entretien avec le vampire ça viendra très bientôt. Le roman homonyme de Anne Riz J’avais déjà basé le film culte qui est sorti 1994 Protagonisée par Tom croisière, Brad Pitt, Kirsten Dunst et Antonio Banderas. Dans cette opportunité, AMC réalisera une série qui commence déjà à confirmer un casting très solide. Il y a quelques semaines, il a été assuré que le nouveau Lestat sera Sam Reid. Maintenant, il a été annoncé que celui qui donnera vie à Louis de Pointe du Lac sera Jacob Anderson.







La série prévoit sa première pour 2022, même si l’on sait que les conditions de la pandémie pourraient retarder le tournage et la post-production. Cependant, la chaîne est déjà au travail et en quelques jours depuis la publication de la nouvelle, on savait déjà qu’elle étendait sa distribution. Le film, initialement intitulé Entretien avec le vampire : les chroniques du vampire, a été dirigé par Neil Jordan et peut être consulté sans frais supplémentaires sur Amazon Prime Vidéo.

Dans cette adaptation sortie il y a 27 ans, l’histoire de Louis de Pointe du Lac, joué par Brad Pitt, est montrée. Ce personnage raconte à un journaliste sa vie de la fin du XVIIIe siècle, au moment où son mentor Lestat de Lioncourt, le rôle de Tom Cruise, le transforma en vampire après la mort de sa femme.

Mon invitation était ouverte à tous. Mais c’est un vampire qui l’a accepté.

Jacob Anderson (@raleighritchie) est Louis de Point du Lac, le mortel devenu vampire dans Entretien avec le vampire, basé sur le roman à succès d’Anne Rice. A venir en 2022 sur AMC+ et AMC. pic.twitter.com/hpWk5SRJEb -AMC+ (@AMCPlus)

25 août 2021





Bien que le projet ait été dévoilé en juin et pour le moment il n’y a pas beaucoup de données confirmées, la vérité est que la bande aura quelques huit épisodes et Rolin Jones sera le showrunner. De plus, l’auteur du roman sera le producteur exécutif. Pour cette raison, l’intrigue devrait être très similaire à celle du film, d’autant plus que les deux sont basés sur le livre original.

Le mal est un point de vue. Nous sommes immortels.

Présentation de Sam Reid dans le rôle de Lestat de Lioncourt dans Interview with The Vampire, basé sur le roman à succès d’Anne Rice. A venir en 2022 sur AMC+. pic.twitter.com/ds2nnMkVoU -AMC+ (@AMCPlus)

13 août 2021





Ainsi, Jacob Anderson, l’acteur qui savait jouer Ver gris sur la série HBO, Game of Thrones. Ce n’est pas le seul projet que l’acteur a à l’ordre du jour. Bientôt, il participera à Docteur Who, où il incarnera un nouveau personnage nommé Vinder. De même, il agira en Timestalker, une comédie romantique d’Alice Lowe.