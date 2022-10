Jack’s Nightmare Before Christmas est-il un film d’Halloween ou un film de Noël ?

L’un des films d’animation les plus emblématiques de tous les temps est sans aucun doute »L’étrange monde de Jack », une bande qui a été gardée dans le cœur de nombreux enfants et adultes. Ici, nous rencontrons Jack Skellington, l’un des dirigeants de Halloween Town, une communauté de monstres et de terreurs qui prospèrent la nuit d’Halloween.

L’histoire commence alors que Jack s’ennuie de la saison effrayante, désillusionné par tout ce qui a défini son travail comme l’esprit d’Halloween. Cependant, tout cela change lorsqu’il découvre la ville de Noël. Décidant de remplacer le Père Noël pour prendre en charge Noël, Jack déclenche par inadvertance une chaîne d’événements qui met presque fin à toutes les vacances.

Développé par Animation Walt Disney et dirigé par Tim Burton, le film est l’un des plus emblématiques de tous les temps, avec un style d’animation en stop motion qui a enchanté tous les spectateurs. Bien que le film soit souvent présenté dans le cadre d’émissions spéciales d’Halloween, il existe plusieurs raisons de le considérer comme un film plus approprié à regarder pendant la saison de Noël.

Au début de »The Strange World of Jack », on peut voir un numéro musical qui donne clairement le ton de tout le film. Si nous y prêtons attention, nous pouvons nous rendre compte que tout cela se passe à la fin d’Halloween.

Alors que le reste de la ville se prépare joyeusement pour l’année à venir, Jack tombe encore plus amoureux de Noël, la ville tentant de recréer Noël à travers sa perspective tordue, le tout avec l’intention de vivre jusqu’à Noël.

En effet, Jack vole Noël au Père Noël, ayant une histoire similaire à celle du Grinch. Lorsque Jack réalise son erreur, il est récompensé par un cadeau du Père Noël, réalisant la signification des cadeaux de Noël ainsi que le cadeau de Sally pour lui, soulignant l’importance de l’amour et de la convivialité pendant la saison de Noël.

C’est pourquoi, bien que »The Nightmare Before Christmas » soit présenté beaucoup plus comme un film d’Halloween, son histoire est vraiment parfaite à regarder pendant la nuit de Noël, puisqu’elle n’a que la façade de tous les personnages effrayants, alors que son histoire met tout en valeur important pour la période de Noël.