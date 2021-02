Jack Black rejoint le casting étoilé de Borderlands d’Eli Roth

The Wrap rapporte que Jack Black est le dernier ajout à la distribution de la Borderlands adaptation cinématographique de Lionsgate.

Black exprimera Clap Trap, un robot sournois et sarcastique qui a joué un rôle de premier plan dans le Borderlands série de jeux vidéo depuis son lancement en 2009.

« Je suis tellement excité de retrouver Jack, cette fois dans la cabine d’enregistrement », a déclaré Roth dans une déclaration à TheWrap. « Claptrap est le personnage le plus drôle du jeu, et Jack est parfait pour l’amener sur grand écran. »

Le film sera réalisé par Eli Roth (Auberge, Fièvre de cabine) et le casting comprend Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett et Kevin Hart. Le script est écrit par Tchernobyl créateur Craig Mazin.

Le film est produit par Avi Arad et Ari Arad via leur bannière Arad Productions, et Erik Feig produit via Picturestart. Les producteurs exécutifs sont Randy Pitchford, producteur exécutif de la franchise de jeux vidéo Borderlands et fondateur de Gearbox Entertainment Company, et Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two Interactive.

Le film a été annoncé pour la première fois en 2015, mais nous n’avons eu aucune nouvelle jusqu’à l’année dernière lorsque Roth a été nommé réalisateur.

Les nouvelles du casting ont commencé à chuter la semaine dernière avec Hart, qui jouera Roland, Blanchett, qui assumera le rôle de Lilith, et Curtis a été nommé pour jouer Tannis lundi.