Jack Black rejoint Borderlands en tant que Claptrap

Lionsgate a annoncé que Black exprimera le robot jaune sarcastique, à son tour réunification l’acteur avec le réalisateur Eli Roth et l’ancienne co-star Cate Blanchett – tous deux il a travaillé avec un film fantastique de 2018 La maison avec une horloge dans ses murs

« Claptrap est le personnage le plus drôle du jeu , et Jack est parfait pour l’amener sur grand écran. »

Black et Blanchett devraient également jouer aux côtés de Kevin Hart et Jamie Lee Curtis, avec le scénariste à deux reprises lauréat d’un Emmy, Craig Mazin (Tchernobyl) derrière le dernier brouillon du scénario.

Le film est basé sur la série de jeux vidéo du même nom, créée par Gearbox Software et publiée par 2K Games pour plusieurs plates-formes.

Situé dans un monde de science -fiction spatial occidental, les jeux de rôle et d’action à la première personne sont devenus l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps.

The Wrap rapporte que les jeux se sont vendus à 66 millions d’unités vendues dans le monde, dont plus de 24 millions d’unités de Borderlands 2, qui est le «titre le plus vendu de l’histoire de 2K».