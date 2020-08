Izera. La nouvelle marque de voitures électriques de… Pologne

Après le FSO et Fiat Polski, la Pologne revient à une marque automobile. C’est appelé Izera, appartient à Electromobility Poland (EMP) et sa mission est de produire des voitures électriques.

Pour l’instant, il nous a révélé non pas un, mais deux prototypes – un SUV et un à hayon – dont la conception était en charge du studio italien Torino Design, qui a travaillé avec des marques telles que McLaren et BMW.

En termes techniques, on sait peu de choses sur les modèles Izera. Toutefois, la marque polonaise promet une autonomie d’environ 400 km et un temps de 0 à 100 km / h de 8s.

Le prix abordable est une promesse

Sur les traces de ses prédécesseurs, Izera entend également commercialiser ses modèles à un prix «démocratique».

Pour l’instant, la promesse est seulement que la valeur demandée par les deux modèles électriques sera accessible, même si aucune valeur spécifique n’a été divulguée.

Avec une arrivée sur le marché prévue seulement en 2023, dans un premier temps les deux modèles Izera ne seront disponibles qu’en Pologne, on ne sait pas si (et quand) ils seront disponibles sur d’autres marchés européens.

Et vous, aimeriez-vous voir les Izera vendues par ici? Pensez-vous qu’ils réussiraient? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.

