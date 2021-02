ITV travaille sur un nouveau drame en trois parties sur Stephen Lawrence

Le spectacle, intitulé Stephen, est une suite du drame de 1999 Le meurtre de Stephen Lawrence et suivra les événements de 2006 – 13 ans après l’assassinat de Stephen lors d’une attaque à caractère raciste à Eltham, Londres.

Crédit: PA

Le nouveau drame sera écrit par Frank et Joe Cottrell Boyce et les créateurs de l’émission ont le soutien total de la famille Lawrence, y compris la mère de Stephen, la baronne Doreen Lawrence et le père Dr Neville Lawrence, qui ont donné leur bénédiction au drame.

Sharlene Whyte jouera le rôle de la baronne Lawrence, aux côtés de Hugh Quarshie qui reprendra son rôle de Neville et Steve Coogan, qui apparaîtra sous le nom de DCI Clive Driscoll, qui a dirigé l’enquête.

Adil Ray, Sian Brooke, Richie Campbell et Jordan Myrie devraient également jouer.

La production devrait démarrer plus tard ce mois-ci à Londres.

Un synopsis d’ITV se lit comme suit: « Stephen présentera des événements de 2006, treize ans après la mort de Stephen le soir du 22 avril 1993 lors d’une attaque à motivation raciste en attendant un bus à Well Hall Road, Eltham.

La baronne Doreen Lawrence s’est adressée aux médias après que Gary Dobson et David Norris aient été emprisonnés pour le meurtre de Stephen. Crédit: PA

« Même si Doreen et Neville Lawrence connaissaient l’identité des assassins de leur fils, l’enquête initiale n’avait pas réussi à condamner les responsables, et leur campagne extraordinaire pour la justice a conduit à une enquête publique qui a qualifié la police métropolitaine de raciste institutionnelle et a apporté des changements radicaux à la loi. et les pratiques policières et ont transformé la pensée et la compréhension des inégalités raciales au Royaume-Uni. A lire : Gretchen Wieners obtient enfin justice alors que Pillsbury dévoile Mean Girls Toaster Strudel

« Pourtant, six ans après l’enquête, aucun progrès n’avait été fait dans l’affaire.

« Le drame raconte l’histoire de la lutte en cours de Doreen et Neville Lawrence pour obtenir justice et comment un détective, DCI Clive Driscoll – en étroite collaboration avec les Lawrences – met sur pied une enquête qui finalement – plus de 18 ans après sa mort – sécurise le condamnations de deux membres du gang qui ont commis le meurtre de Stephen. «

Alrick Riley, qui dirigera les trois parties, a déclaré: «Le cas de Stephen Lawrence témoigne du courage, de la persévérance et de la détermination de la famille Lawrence.

Neville Lawrence, le père de Stephen. Crédit: PA

« Ces films retraceront les succès, les déceptions et le bilan émotionnel qu’ils ont enduré.

«C’est aussi l’histoire de Clive Driscoll, le détective principal, qui a réussi à nouer une amitié avec les Lawrence au fil des années qu’il a fallu pour obtenir deux condamnations.