ITV ne diffuse pas le dernier épisode de Viewpoint après des allégations contre Noel Clarke

ITV a décidé de ne pas diffuser le dernier épisode de la Point de vue à la suite d’allégations d’intimidation et de harcèlement formulées contre Noel Clarke, affirmant que ce n’était « plus approprié ».

Le diffuseur a déclaré que le dernier épisode serait disponible pour les visionnages sur le Hub ITV.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «ITV a une politique de tolérance zéro à l’égard de l’intimidation, du harcèlement et de la victimisation et des procédures solides sont en place pour enquêter et traiter toute plainte. Nous croyons fermement que tout le monde mérite de travailler dans un environnement favorable et sûr.

« À la lumière de la nature très sérieuse des allégations contre Noel Clarke soulevées par 20 femmes dans le rapport du Guardian, ITV a décidé qu’il n’était plus approprié de diffuser le dernier épisode du drame. Point de vue sur la chaîne principale d’ITV ce soir.

«Nous sommes conscients que certains de nos téléspectateurs ont déjà investi quatre heures de leur temps au cours des quatre dernières nuits pour suivre ce thriller qui devait se terminer ce soir, et ils n’ont pas encore vu le dernier épisode. Nous prévoyons donc de le faire. il est disponible sur ITV Hub ce soir pour une durée limitée pour tous les téléspectateurs qui souhaitent le rechercher et regarder sa conclusion. »

Clarke, 45 ans, a été accusée de tâtonnements, de harcèlement et d’intimidation après que 20 femmes se sont manifestées pour partager leur histoire avec The Guardian.

Noel Clarke. Crédit: PA

La star a nié «avec véhémence» les allégations, déclarant dans un communiqué: «Au cours d’une carrière de 20 ans, j’ai mis l’inclusion et la diversité au premier plan de mon travail et je n’ai jamais eu de plainte contre moi.

«Si quelqu’un qui a travaillé avec moi s’est déjà senti mal à l’aise ou manqué de respect, je m’excuse sincèrement.

« Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible et j’ai l’intention de me défendre contre ces fausses allégations. »

À la suite des allégations, Sky a également « interrompu » son travail avec Clarke, qui a joué dans un drame policier Blindé – qui a été renouvelée pour une quatrième série en janvier.

Sky a déclaré dans un communiqué: « Avec effet immédiat, nous avons mis fin à l’implication de Noel Clarke dans toutes les futures productions de Sky. »

Le sien Blindé La co-star Ashley Walters a déclaré qu’il était « profondément attristé » par les allégations, qu’il « ne peut pas supporter et ignorer ».

Noel Clarke avec Ashley Walters en 2018. Crédit: PA

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, Walters a écrit: «Mes pensées vont aux femmes qui se sont manifestées et ont raconté leurs horribles histoires, je suis sous le choc et profondément attristé par ce que j’ai entendu à plusieurs niveaux.

«Je ne pourrais jamais tolérer un comportement de cette nature ni sur le lieu de travail ni en dehors du lieu de travail, et bien que Noel soit un ami et un collègue depuis plusieurs années, je ne peux pas rester debout et ignorer ces allégations.

« Le harcèlement sexuel, les abus et l’intimidation n’ont pas leur place dans notre industrie. Chaque femme a le droit à un lieu de travail sûr et pour aller de l’avant, je m’engage à m’y engager. »

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a également suspendu son adhésion.