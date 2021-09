ITV annonce la date de sortie de Gordon, Gino et Fred Go Greek

ITV a annoncé que Gordon, Gino et Fred deviennent grecs, la nouvelle série des trois célébrités du road trip, sera présentée en première à 21 heures le lundi 27 septembre.

Partageant la date, le centre de presse d’ITV a tweeté : « Confirmé : Gordon, Gino et Fred deviennent grecs! Commence le lundi 27 septembre à 21h sur ITV.

« Cette fois, leur camping-car frappe les belles îles grecques… »

Le trio a voyagé – et argumenté – partout dans le monde pour leur série extrêmement populaire, ayant apporté leur bromance en Amérique, en France, en Italie et plus encore.

Maintenant, ils se lancent dans une immense aventure grecque pour découvrir la capitale du pays, Athènes, et ses nombreuses îles magnifiques, dont la Crète, la plus grande, où commencera leur voyage.

Ils passeront ensuite dans leur camping-car à Santorin, Mykonos et Météores, rompre la conduite avec des courses de jet ski, de la plongée sur épave et du homard frais.

Toujours d’une série précédente. Crédit : ITV

ITV a annoncé l’émission plus tôt cette année dans le cadre de sa programmation d’automne.

Ça disait: « Cette fois, leur camping-car se rend dans les magnifiques îles grecques et la ville historique d’Athènes, pour une grande aventure grecque, ensemble à nouveau au volant d’une odyssée épique pas comme les autres.

« D’île en île sur un catamaran, à la course de jet ski et à la plongée sur épave, il y aura de la bromance et se chamaillerdans une égale mesure.

Toujours d’une série précédente. Crédit : ITV

« Grâce à une abondance de nourriture fantastique, y compris le homard le plus frais, les chefs Gordon et Gino chercheront à prouver que les références culinaires de la Grèce sont à la hauteur des meilleurs d’Europe.

« Les gars commenceront leur aventure en Crète, la plus grande île de Grèce, avant de se diriger vers la magnifique Santorin, de se diriger vers l’île festive de Mykonos et de terminer leur voyage dans la capitale grecque Athènes et les monastères des Météores.

« Voyager ensemble dans la ville natale de civilisation, Qu’est ce qui pourrait aller mal…?«