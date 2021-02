It Takes Two trailer nous invite à résoudre nos problèmes

La nouvelle bande-annonce d’It Takes Two nous montre les sommets que l’expérience coopérative peut atteindre.

Le créateur du grand A Way Out, nous ramène à nouveau un titre où la clé réside dans le rapport avec notre partenaire. Atteindrez-vous le niveau atteint avec votre emploi précédent? De ce que vous pouvez voir dans le dernier It Takes Two trailer, Tout indique qu’il le surmontera dans la rue.

Le réalisateur Josef Fares lui-même est chargé de raconter la vidéo et d’expliquer certains de ses avantages. Et comme vous pouvez le voir dans cette aventure éditée par EA, tout indique qu’il en aura beaucoup et ce sera le plus amusant pour nous.

Les protagonistes du titre sont Cody et May, un mariage qui ne traverse pas son meilleur moment et qui envisagent de divorcer. Mais sa jeune fille Rose, crée deux poupées à l’image et à la ressemblance de ses parents, qui sans savoir comment ils se réveillent dans ces petits corps. Désormais, ils n’auront d’autre choix que d’oublier leurs problèmes et de coopérer pour sortir de ce gâchis.

Sa section technique a fière allure, tandis que sa mécanique et ses scénarios semblent les plus variés. Son créateur est tellement sûr de son travail qu’il a dit il y a quelque temps qu’il donnerait jusqu’à mille dollars à quiconque s’ennuierait de le jouer.

Evidemment et comme dans l’aventure des deux prisonniers, l’ensemble du jeu met l’accent sur la coopération entre les deux joueurs. De plus, cette fois, nous aurons plus de situations et avec une plus grande diversité pour le démontrer.

En cours d’exécution entre 14 et 16 heures, It Takes Two double le plaisir A Way Out dans le temps. Son lancement est prévu le 26 mars sur PC, PlayStation 4, Xbox One et consoles de nouvelle génération.

Allons-y!