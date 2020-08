Isabell Horn: Veut-elle un troisième enfant?

31.07.2020 à 22h35

Isabell Horn et son mari Jens Ackermann ont déjà deux enfants. Mais la planification familiale est-elle terminée?

Son Fritz est né en juillet de l’année dernière. Il y a donc quelques jours, il a fêté son premier anniversaire. La fille Ella est une jolie fille de 3 ans. Maintenant, la femme de 36 ans a révélé si elle aimerait avoir plus de progéniture en tant que fiers parents.

Les fans voulaient savoir

Dans le cadre d’une séance de questions-réponses, l’ancienne actrice de «GZSZ» a révélé si le couple pouvait imaginer avoir un troisième enfant dans le futur.

Source: instagram.com

Deux enfants étaient son rêve

La blonde a expliqué à ce sujet: “Notre rêve a toujours été d’avoir deux enfants – et maintenant nous avons deux souris en bonne santé et merveilleuses, et nous en sommes totalement reconnaissants et heureux.”

Elle laisse venir à elle

Il semble donc qu’Isabell en ait fini avec la planification familiale. Cependant, la personnalité de la télévision a ajouté en plaisantant: “Mais bon, on ne sait jamais.” Il reste donc à voir si l’heureuse famille ne grandira pas par une autre personne.

Isabell est connue de ces séries

Isabell Horn est surtout connue pour son rôle dans le feuilleton quotidien “GZSZ”, dans lequel elle a joué le rôle de Pia Koch de 2009 à 2015. Ensuite, elle a pu être vue sur “Tout ce qui compte”. L’actrice n’a joué dans aucun format au cours des quatre dernières années. (Coup)