Isa bat Jacky : est-elle la plus détestée d’Acapulco Shore 8 ?

Il ne reste plus qu’un chapitre pour la saison 8 de Rive d’Acapulco J’ai fini. Et, oui, les conflits, les polémiques et les partis continuent toujours. Dans l’épisode 14, Jacky Oui Fer ils ont surpris le rivages retournant au manoir par la main d’un invité très spécial et ils laissèrent tout le monde bouche bée.

Cependant, alors que certains les ont accueillis à bras ouverts, d’autres n’ont même pas voulu se croiser le visage. Nacha et Est un Ce sont eux qui ne pouvaient pas faire les passes même à distance avec eux et étaient en évidence devant les adeptes du programme. Est-il possible qu’Isa soit devenue la plus détestée de la série tv Oui primordial +?

Isa contre Jacky : le conflit continue à Acapulco Shore 8

Tout au long de la saison 8 de Rive d’Acapulco, Jacky s’est démarqué pour être le plus conflictuel en réalité. C’est qu’il a eu des discussions avec plusieurs des personnes présentes dans le manoir, notamment Nacha, Isa, Alba et même avec la matriochka Karimé. La vérité est que bien qu’après tout cela, il ait essayé d’entrer en paix avec ses compagnons, il est ensuite revenu se battre très fort avec Jaylin.

Ce fait s’est terminé dans le Chapitre 13 avec elle et Fer à l’extérieur du manoir d’Acapulco. Cependant, dans le épisode 14 ils sont revenus et avec tout. Bien sûr, cela ne plaisait pas du tout à Nacha, mais surtout à Isa. En fait, lors de la dernière fête du rivages, Jacky a commencé à parler de ce qu’elle avait aimé de ces vacances et Isa a décidé de quitter les lieux pour ne pas l’écouter.

Les fans ont bien pris le retour de Jacky, mais pas la colère « injustifiée » d’Isa, juste un chapitre avant la fin de cet épisode et ils maintiennent qu’il ne le fait que pour avoir de l’importance. « Isa est épicée. Elle veut juste attirer l’attention », « Isa va dormir », « Viens dans l’équipe Jacky », sont quelques-unes des déclarations des followers sur les réseaux sociaux de l’émission.

Quand regarder le dernier épisode d’Acapulco Shore 8 sur MTV

Le dernier épisode de Acapulco Rive 8 tu peux voir la suite mardi 3 août sur l’écran de MTV Amérique latine à 22h00 et aussi simultanément sur la plateforme Paramount +, où toutes les saisons sont disponibles.