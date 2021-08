Ironheart apparaîtra pour la première fois dans Black Panther 2

Quelques jours après un an de décès de Chadwick Bossman A 43 ans d’un cancer du colon, les fans de l’acteur sont plus émus que jamais. Après un hommage dans le dernier épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? Les studios Marvel Il le garde très présent dans ses productions. Est-ce le protagoniste de Panthère noire a conquis le cœur de tous ceux qui aiment les films de super héros et maintenant ils mettent leurs attentes sur la suite. Et une bonne nouvelle est arrivée cette semaine pour eux : en Wakanda pour toujours aura également sa première apparition Coeur de pierre.







Le personnage sera joué par Dominique épine, qui fait ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel, et qu’en plus d’avoir une participation au film, il aura alors sa propre série dans Disney+, comme c’est arrivé avec Wanda vision, Le faucon et le soldat de l’hiver Oui Loki. C’était pareil Kevin Feige, président de l’étude, qui a confirmé la nouveauté : «Nous tournons Black Panther : Wakanda Forever, où le personnage de Riri Williams”.

Dominique Thorne a été présenté dans Judas et le Messie noir (IMDb).



En ce sens, l’actrice de Judas et le Messie noir vous vous mettrez dans la peau d’un adolescent passionné d’ingénierie et qui parvient à entrer au Massachusetts Institute of Technology, un lieu où Tony Stark et James Rhodes se sont rencontrés. À 15 ans, Riri parvient à concevoir sa propre version du costume Hombre de Hierro, adoptant ainsi le pseudonyme emblématique de Coeur de pierre.

A l’origine dans le des bandes dessinées, son personnage est contacté par Stark qui lui donne la bénédiction et l’encourage à poursuivre son chemin de super-héros. Il n’est pas encore prévu que Robert Downey Jr. avoir son retour à Marvel Studios, il est donc supposé que le contact entre les personnages sera évité ou, en tout cas, ce sera par le biais de flashbacks.

Black Panther: Wakanda Forever sortira en juillet 2022 (IMDb).



Alors qu’elle s’apprête à tourner son propre strip pour la plateforme de streaming de souris, Dominique Thorne tourne déjà ses scènes à Atlanta. La première de Panthère noire 2 est prévu pour juillet 2022 et se concentrera sur l’exploration du territoire de Wakanda. Le caractère de T’Challa Il ne sera pas repris par un autre acteur, le studio étant prêt à respecter la mémoire de Boseman. Cependant, il devrait y avoir la présence de Letitia Wright, Angela Bassett, Lupita Nyong’o et Martin Freeman, entre autres.