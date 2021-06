Iron Harvest lance l’extension «Operation Eagle» sur PC

Récolte de fer est un jeu RTS unique qui raconte une version alternative de World War 1. En ajoutant la technologie steampunk, le titre oppose les joueurs sur le champ de bataille dans le but de conquérir d’autres terres. Contrôlez les armées, détruisez vos ennemis et vivez le changement d’une époque de première main.

Ce jeu a publié sa nouvelle extension Operation Eagle qui ajoute les dirigeables dieselpunk au champ de bataille de Iron Harvest. Il s’agit du premier module complémentaire majeur du jeu.Il comprend des unités volantes, de nouvelles cartes multijoueurs et une campagne solo et coopérative complète pour la communauté du jeu.

Alors que la Grande Guerre continue de sévir en Europe, la nation américaine d’Usonia entre dans le conflit. En renforçant son industrie, en professionnalisant son armée et en perfectionnant son armée de l’air, Usonia est prête à prendre sa place sur la scène mondiale.

Cette nouvelle opération élargit le titre déjà massif de Récolte de fer en ajoutant une toute nouvelle faction. L’Union américaine d’Usonia est jusqu’à présent restée en dehors de la Grande Guerre.

Cela l’a fait passer inaperçu par de nombreux pays européens, mais cela ne l’a pas empêché de devenir une puissance économique et militaire.

L’armée d’Usonia apporte de puissants «oiseaux diesel» sur le champ de bataille avec d’autres nouveaux bâtiments et unités pour toutes les factions. Cela améliore la liste de base de Récolte de fer et offre aux joueurs une plus grande variété d’options pour défendre et attaquer dans cette expérience RTS.

Au cœur du jeu, le jeu ajoute plus de 20 nouvelles unités, une campagne entière, trois héros jouables et de nouveaux alliés jouables d’Arabie. Les unités volantes seront disponibles pour toutes les factions ainsi que pour les défenses anti-aériennes, et de nouvelles cartes multiples ont fait leur apparition.

Des dizaines de nouveaux skins et saisons sont prévus pour ce titre unique, et les joueurs sont sûrs de trouver de nombreuses opportunités dans le futur du jeu. Ce nouveau DLC est disponible à l’achat et, comme d’habitude, il nécessite une copie du jeu de base pour en profiter.

Globalement, Récolte de fer est un jeu de guerre qui convient le mieux aux joueurs à l’esprit tactique. Alors que le jeu est destiné aux adolescents et aux adultes, les joueurs qui acceptent les horreurs de la guerre peuvent trouver du plaisir dans ce titre à un âge encore plus jeune.

Il faut noter que Récolte de fer est une récréation fictive de la guerre et ne représente aucune histoire exacte. Le jeu peut être trouvé sur les deux Vapeur et GOG aux côtés de leur toute nouvelle extension DLC.