iPhone "Appuyez sur le dos": Comment utiliser le retour masqué

Avec chaque mise à jour iOS, Apple introduit de nouvelles fonctionnalités, certaines moins importantes. Le bouton back-tap caché, auquel des fonctions pratiques peuvent être attribuées, existe depuis longtemps. Nous allons vous montrer comment.

Appuyez en arrière possible depuis iOS 14



Les nouveaux widgets sur l’écran d’accueil étaient probablement la plus grande innovation d’iOS 14.



Image : © YouTube/Marques Brownlee Marques Brownlee 2020



Taper à l’arrière de l’iPhone est possible depuis iOS 14. Cependant, le système d’exploitation est sorti il ​​y a deux ans. Les plus grandes innovations à l’époque étaient les widgets sur l’écran d’accueil et la bibliothèque multimédia d’applications pour un affichage clair de toutes les applications installées. La fonction back-tap n’a pas été mentionnée dans le discours d’ouverture d’Apple. Et pourtant, c’est assez pratique pour diverses actions et raccourcis. Cependant, cela n’est possible que sur les appareils de l’iPhone 8 et plus récents. Les iPhones plus anciens ne prennent pas en charge le retour.

Appuyez sur le dos – Voici comment

La fonction de tapotement arrière est une fonction plutôt cachée qui peut être activée dans les paramètres. En plus de l’activation, vous pouvez également déterminer quelle fonction doit être attribuée au robinet arrière. Et voici comment cela fonctionne :

Aller aux paramètres. Appuyez sur Accessibilité. Sélectionnez « Tap » et « Tap on Back ». Appuyez sur « Appuyer deux fois » ou « Appuyer trois fois ».

Vous décidez avec quelle fonction le robinet arrière doit être affecté. D’une simple pression au dos de l’iPhone, vous pouvez par ex. B. Prenez une capture d’écran ou passez en mode à une main. Cela fait gagner du temps. Parce que : Vous n’avez plus besoin d’appeler les réglages pour certaines fonctions.

sommaire