iPhone 2021 : le prochain téléphone Apple a apparemment 13 ans

Rampow Câble pour iPhone [Certifié Apple MFi C89] Câble Lightning avec Connecteur Ultra Résistant pour iPhone 11/11 Pro/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/SE/5s/5 - 1m/3.3ft - Blanc

[Certifié Apple MFi C89] - Certifié vraiment par Apple (PPID officielle certifiée Apple pour câble Lightning: 244679-0010), ce câble lightning est entièrement compatible avec tous les appareils Apple disposant d'un port Lightning à 8 broches. Fabriqué avec la nouvelle technologie C89 qui renforce la durabilité, la charge fiable et la protection contre les surtensions et surintensités, garantissant une charge sûre à max 5V / 3A. [Compatibilité parfaite] - Compatible avec la majorité des appareils Apple tel que iPhone 12/11/11 Pro/XS/XS Max/XR/X/8 Plus/8/7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/5/SE, iPad Pro / Air / Mini, iPod Touch 5e / Nano 7e generation. [Performance durable] - Résister à 20 000 fois plus d'insertions, branchez et débranchez vos appareils sans aucun soucis. 50 000+ essais de flexion pour une protection parfiate et une durabilité accrue. [Charge et synchronisation rapide] - La charge et le transfert de données à une vitesse rapide sur vos appareils. [Ce que Vous Obtenez] - Un câble lightning 1m de RAMPOW et un service client amical. Nous sommes ici pour vous aider si vous avez toutes questions.