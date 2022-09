iPhone 14 Pro Max : deux heures d’autonomie de plus que l’iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 14 Pro Max durerait deux heures de plus que l’iPhone 13 Pro Max, selon un nouveau test de batterie conçu pour simuler une utilisation réaliste.

Selon un test de batterie réalisé par tom’s guide, le nouveau produit phare d’Apple devrait durer beaucoup plus longtemps que le précédent modèle d’iPhone 13 Pro Max.Le test a révélé qu’une fois complètement chargé, l’iPhone 14 Pro Max dure en moyenne 14 heures et 42 minutes. Dans un test comparable réalisé par Tom’s Guide, l’iPhone 13 Pro Max avait auparavant une autonomie de 12 heures et 16 minutes. Cela signifie que l’iPhone 14 Pro Max dure au total deux heures et 26 minutes de plus que son prédécesseur.

Accessoirement, dans le classement général de tom’s guide, l’iPhone 14 Pro Max arrive en deuxième position, seul l’Asus ROG Phone 6 Pro tient encore plus longtemps avec une autonomie impressionnante de 15 heures et 30 minutes. L’iPhone 13 Pro Max arrive à la huitième place du classement.

Le test de la batterie réfute les performances de charge d’Apple

L’iPhone 14 Pro Max s’est bien comporté lors du test de la batterie. En cinq heures, l’appareil n’a utilisé que 30 % de la batterie. Pendant ce temps, des applications ont été téléchargées, de la musique a été écoutée, des photos/vidéos ont été prises et des appels téléphoniques ont été passés. Malgré l’étonnante endurance, une déclaration faite par Apple a été réfutée lors du test. A savoir que la batterie de l’iPhone 14 Pro Max devrait être à nouveau pleine à 50% en moins de 30 minutes. Après une demi-heure de charge, l’iPhone 14 Pro Max n’a obtenu que 40 % du test.