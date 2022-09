iPhone 14 Pro : "fausse encoche" destiné à abriter un indicateur de confidentialité

Deux deviennent un : les deux trous de perforation très controversés des modèles d’iPhone 14 Pro devraient redevenir un grand cran lorsque vous allumez l’écran. Les indicateurs de confidentialité pour le microphone et la caméra seront censés être logés dans le renfoncement, qui rappelle visuellement une pilule.

Une conception révisée de l’encoche, la découpe de l’écran introduite avec l’iPhone X, pour les modèles d’iPhone 14 Pro est en discussion depuis un certain temps. Les versions phares de l’iPhone de cette année devraient avoir deux découpes plus petites dans l’écran au lieu d’une grande, derrière lesquelles les capteurs de l’appareil photo et de Face ID sont cachés. Cependant, lorsque vous allumez l’écran, les deux découpes plus petites fusionnent en une seule grande encoche en forme de pilule, rapporte MacRumors.

L’iPhone 14 Pro obtient une « fausse encoche »

Apple veut apparemment utiliser un logiciel pour fusionner les découpes matérielles sur l’iPhone 14 Pro. L’espace entre les découpes individuelles, qui apparaît alors en noir lorsque l’écran est allumé, est censé être utilisé pour les indicateurs de confidentialité du microphone et de la caméra – c’est-à-dire pour les LED qui s’allument lorsque le microphone ou la caméra ont été activés par une application. 9to5Mac prétend avoir appris cela d’une source familière avec les plans d’Apple.

Plus d’attention aux annonces de confidentialité

Avec cette décision de centrer les LED dans la « fausse encoche » noire en forme de pilule, les indicateurs de confidentialité sont susceptibles d’attirer davantage l’attention. En tout cas, ils y sont plus visibles qu’à leur emplacement actuel à côté de l’encoche. Autre nouveauté : à l’avenir, les deux LED devraient pouvoir s’allumer en même temps. Auparavant, seul le voyant vert était activé lorsque la caméra et le microphone étaient utilisés par une application. De plus, les utilisateurs devraient pouvoir appuyer sur les nouvelles publicités pour obtenir des informations sur les applications qui ont récemment utilisé le microphone et la caméra.

L’utilisation de la caméra frontale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max pourrait rappeler celle du Mac à l’avenir. Là aussi, un indicateur LED vert à côté de la caméra s’allume en continu lorsque la webcam est utilisée.