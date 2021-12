iPhone 14 Pro avec capteur 48 MP ? iPhone 15 même avec un appareil photo périscope ?

Selon un récent rapport, l’iPhone 14 Pro aurait un appareil photo de 48 mégapixels. Et l’on parle même d’un appareil photo périscope pour l’iPhone 15, qui sortira dans l’année d’après.

Les informations sur l’équipement photo des prochains iPhones proviennent du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo (via Macrumors). Il a écrit dans un rapport économique de TF International Securities que les mises à niveau des caméras des futurs iPhones du producteur taïwanais Largan Precision assureraient des parts de marché croissantes ainsi que plus de ventes et de bénéfices.

Capteur 48 mégapixels probablement uniquement pour les modèles iPhone 14 Pro

Malheureusement, Kuo ne fournit guère plus de détails sur l’appareil photo de 48 mégapixels pour les prochains iPhones. Selon lui, la caméra haute résolution ne sera utilisée que dans les modèles iPhone 14 Pro. Au moins là-bas, le capteur serait une énorme mise à niveau. Le modèle d’iPhone actuel le mieux équipé, l’iPhone 13 Pro Max, ne dispose que de capteurs de 12 mégapixels.

Selon Kuo, les vidéos avec une résolution de 8K devraient être possibles avec le capteur de 48 mégapixels. En ce qui concerne la résolution des photos, les utilisateurs devraient pouvoir choisir entre 48 mégapixels et 12 mégapixels. À la résolution inférieure, une méthode de regroupement de pixels serait utilisée. Quatre pixels sont fusionnés en un seul pixel plus grand.

Cette technologie peut potentiellement être utilisée pour prendre de bonnes photos même dans de mauvaises conditions d’éclairage. Cependant, ces caméras sont la norme sur les smartphones Android depuis de nombreuses années. Même le téléphone d’entrée de gamme Huawei P30 Lite de 2019 s’appuyait déjà sur la technologie.

Apple envisage-t-il une caméra périscope pour l’iPhone 15 ?

Dans le même rapport, Kuo parle également d’une caméra périscope pour l’iPhone 15. Il n’en est pas aussi sûr qu’avec le capteur de 48 mégapixels. L’analyste soupçonne seulement qu’Apple pourrait utiliser un objectif zoom dans l’iPhone avant un autre.

Une caméra périscope se compose généralement de plusieurs prismes et lentilles, dont la distance peut être réduite et agrandie à l’aide d’un moteur. Les caméras périscopes permettent de zoomer sur des objets éloignés à des degrés différents. Le leader actuel des smartphones avec caméras périscopes est le Huawei P40 Pro. Le smartphone dispose d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un zoom optique dix fois supérieur.