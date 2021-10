iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro : cela vaut-il la peine de changer ?

Extérieurement, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro ne diffèrent guère. Mais à quoi ressemble-t-il à l’intérieur ? Vaut-il la peine de passer de la génération précédente à la dernière génération ? Notre guide vous explique.

Affichage et conception





Comme l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13 Pro est disponible en quatre couleurs différentes.



Image : © Apple 2021



Une différence évidente entre l’iPhone 13 Pro et le 12 Pro est l’encoche. La découpe de l’écran est plus petite sur le nouveau téléphone Apple – un changement de conception bienvenu. Au final, cela laisse plus d’espace pour l’écran OLED de 6,1 pouces. La densité de pixels est toujours de 460 ppp. Cependant, seul l’iPhone 13 Pro a un taux de rafraîchissement de 120 Hertz, ce qui assure un affichage plus fluide des animations telles que les changements d’écran. Apple spécifie la luminosité maximale pour l’iPhone 13 Pro avec 1 000 nits au lieu de 800 nits pour le prédécesseur.

Comme pour l’iPhone 12 Pro, Apple a cette année opté pour un design anguleux qui rappelle celui de l’iPhone 5. Les acheteurs ont également le choix entre quatre couleurs. Les iPhone 13 Pro et 12 Pro ont la même hauteur et la même largeur. Cependant, le nouvel iPhone est plus épais (7,65 au lieu de 7,4 mm) et plus lourd que son prédécesseur (203 au lieu de 187 g). La raison en est le nouveau module de caméra, qui est nettement plus grand.

Conclusion: Les différences de conception entre l’iPhone 13 Pro et 12 Pro sont mineures. L’encoche plus petite et le taux de rafraîchissement plus élevé, cependant, sont un plus.

caméra





Avec le nouveau module caméra, l’iPhone 13 Pro est plus épais et plus lourd que son prédécesseur.



Image : © Apple 2021



Le nouvel appareil photo est le point culminant de l’iPhone 13 Pro. Bien que le module de caméra principal soit à nouveau un système à 3 objectifs qui a toujours une résolution de 12 mégapixels, il existe encore de grandes différences. La stabilisation optique de l’image avec déplacement du capteur est une nouveauté à bord. Cette technologie est également utilisée dans les appareils photo reflex et se retrouve dans tous les nouveaux modèles d’iPhone 13. Apple a également installé un capteur plus rapide dans l’objectif ultra grand-angle. Un zoom optique 3 fois au lieu de 2 fois est possible avec le nouveau module d’appareil photo pour la photographie et les enregistrements vidéo. De plus, le mode nuit, qui garantit de meilleures images dans de mauvaises conditions d’éclairage, fonctionne avec chacune des caméras intégrées.

Le mode cinéma pour les enregistrements vidéo avec une faible profondeur de champ est également nouveau. Cela permet entre autres de faire la mise au point sur un visage en arrière-plan, même si la scène a déjà été tournée. Smart HDR fonctionne avec l’iPhone 13 Pro pour les sujets avec jusqu’à quatre personnes. La fonctionnalité ajuste les conditions de lumière et de couleur dans une image pour chaque personne photographiée séparément, mais fonctionne avec l’iPhone 12 Pro avec un maximum de trois personnes. Les nouvelles fonctionnalités photo et vidéo mentionnées peuvent également être utilisées avec la caméra frontale, mais sinon, les données techniques ne diffèrent pas de la caméra frontale de l’iPhone 12 Pro.

Conclusion: L’appareil photo est le principal argument de vente de tous les nouveaux modèles d’iPhone 13. La nouvelle technologie garantit de meilleures photos et vidéos.

Matériel





Le nouveau processeur A15 avec un GPU amélioré est utilisé comme CPU dans l’iPhone 13 Pro.



Image : © Apple 2021



L’innovation centrale en termes de matériel est également la nouvelle puce Apple A15 de cette génération d’iPhone, qui devrait bien sûr être plus rapide et meilleure. Le processeur propose un GPU avec 5 cœurs au lieu de seulement 4 dans le prédécesseur A14. Cela devrait faire une nette différence, en particulier avec les applications gourmandes en graphismes telles que les jeux mobiles exigeants, et garantir une expérience de jeu plus fluide. La quantité de RAM à laquelle le processeur peut accéder est officiellement un secret. Officieusement, cependant, on parle de 6 gigaoctets – exactement autant que l’iPhone 12 Pro.

En plus de 128, 256 et 512 Go, il y a cette fois aussi 1 téraoctet au choix comme capacités de stockage. Un autre secret est la capacité réelle de la batterie du nouvel iPhone. Cependant, Apple promet un bond de performance significatif. L’iPhone 13 Pro devrait permettre 22 heures de lecture vidéo au lieu de seulement 17 heures. Le streaming est possible pour l’iPhone 12 Pro pendant 20 heures au lieu de seulement 11 heures. Comme auparavant, la batterie peut être chargée à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur secteur de 20 watts. Le chargement sans fil est possible via MagSafe ou Qi.

Conclusion: En plus de l’appareil photo, le GPU amélioré et la durée de vie de la batterie plus longue sont des arguments pour acheter l’iPhone 13 Pro.

Conclusion

Pour les joueurs mobiles passionnés et les nerds de l’appareil photo, saisir l’iPhone 13 Pro vaut vraiment la peine d’être envisagé. Tout le monde peut rester avec l’iPhone 12 Pro et s’attendre à un très bon smartphone doté d’une excellente, voire de la toute dernière technologie.

L’iPhone 13 Pro peut être pré-commandé à partir du 17 septembre et en vente à partir du 24 septembre.

iPhone 13 Pro le prix 128 Go 1 149 euros 256 Go 1 269 euros 512 Go 1 499 euros 1 To 1 729 euros