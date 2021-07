iPhone 13 : Pénurie de puces ! La version vacille-t-elle maintenant?

Dans le cadre de l’annonce de ses chiffres trimestriels, Apple a également évoqué la pénurie mondiale de semi-conducteurs : des goulots d’étranglement de livraison sont attendus dans les prochains mois – la sortie de l’iPhone 13 vacille-t-elle désormais ?

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a alerté les investisseurs sur les prochains goulots d’étranglement de livraison d’iPhone lors d’une conférence téléphonique mardi, écrit Business Insider. La pénurie mondiale de silicium – un produit important pour la production de semi-conducteurs – aura un impact négatif sur la disponibilité des iPhones au cours des prochains mois, a averti les investisseurs. Récemment, Apple aurait commandé 100 millions de puces A15 à ses fournisseurs.

iPhone 13 : version ultérieure non encore confirmée

En raison de la rareté de la disponibilité, la sortie prévue de la nouvelle série d’iPhone 13 pourrait également être menacée, même si Apple n’a encore rien révélé à cet égard. Alors qu’Apple avait prévenu il y a un an que la nouvelle génération d’iPhone serait retardée – l’événement iPhone 12 ne pourrait avoir lieu qu’en octobre au lieu de septembre habituel – Apple ne se penche pas sur les cartes de l’iPhone 13.

Dès avril, Cook soulignait (via 9toMac) que la crise des semi-conducteurs avait un impact négatif sur les MacBook et les iPad. Cependant, Apple a pu amortir les coûts supplémentaires attendus de 3 à 4 milliards de dollars américains en raison de la pénurie de matériaux, a déclaré Cook à CNBC.

Les ventes d’iPhone augmentent considérablement

Les affaires tournent à merveille pour Apple : au troisième trimestre de l’exercice 2021, Apple a enregistré une augmentation de 50 % des ventes d’iPhone par rapport à la même période l’année dernière. Selon Cook, la croissance est due en partie au fait que de plus en plus de clients Android utilisent l’iPhone. La demande pour la série actuelle d’iPhone 12 est toujours très élevée.

A l’automne, les observateurs attendent l’iPhone 13 en quatre versions différentes. Entre autres choses, les modèles Pro devraient avoir un affichage à 120 Hz et ainsi afficher le contenu de manière plus fluide. De plus, la capacité de la batterie doit augmenter dans tous les nouveaux modèles. Il reste à voir si les nouveaux iPhones arriveront sur le marché en septembre ou peut-être plus tard.