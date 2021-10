iPhone 13 : les prix, les couleurs et les tailles de mémoire ont fuité peu avant le lancement

Quelques jours avant la Keynote d’Apple, il y aura plus d’informations sur l’iPhone 13, notamment les couleurs, les options de stockage – et les prix. Nous avons les fuites de dernière minute juste avant le lancement.

En conséquence, la série iPhone 13 avec les couleurs rose, noir et bronze recevra de nouvelles variantes de couleurs, écrit MacRumors en référence au site de commerce électronique KTC.

iPhone 13 : c’est à quel point il devrait être cher

En plus des couleurs, le site souhaite également connaître les tailles de mémoire proposées pour les modèles d’iPhone 13 respectifs. Cependant, ceux-ci ne diffèrent guère de ceux de la série actuelle de l’iPhone 12. À une exception près : il n’y aura pas d’option 256 Go pour les modèles 5,4 et 6,1 pouces. Donc, si vous avez besoin de beaucoup d’espace de stockage, vous devrez recourir à l’iPhone 13 Pro plus cher. De plus, le célèbre leaker Max Weinbach a publié la structure des prix des nouveaux iPhones 2021 (via BGR) – par rapport à la génération actuelle, il ne semble y avoir aucun changement ici.

iPhone 13 mini : 64 et 128 Go, 699 USD

: 64 et 128 Go, 699 USD iPhone 13 : 64 et 128 Go, 799 €

: 64 et 128 Go, 799 € iPhone 13 Pro : 128, 256 et 512 Go, 999 €

: 128, 256 et 512 Go, 999 € iPhone 13 Pro Max: 128, 256 et 512 Go, 1 099 €

En ce qui concerne les couleurs, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 devraient apparaître en six options : en noir, bleu, violet, rose, blanc et PRODUIT (ROUGE). Le vert de la gamme iPhone 12 serait donc remplacé par du rose. Pour les modèles Pro, Apple prévoit les options de couleurs suivantes : noir, argent, or et bronze, le noir remplaçant l’option de couleur graphite, le bleu Pacifique devrait céder la place au bronze.

Apple présentera officiellement sa nouvelle série d’iPhone 13 lors d’un événement virtuel le 14 septembre. Les observateurs s’attendent à des caméras améliorées et à un affichage rapide à 120 Hz pour les variantes Pro.