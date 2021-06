iPhone 13 : des images factices montrent un nouveau design d’appareil photo

Des images de plusieurs mannequins iPhone 13 montrant la conception modifiée de l’appareil photo des nouveaux modèles ont été diffusées sur Internet. Les caméras sont différentes sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini en particulier.

Le leaker Sonny Dickson a les images factices des nouveaux modèles d’iPhone 13 sur la plate-forme de messages courts Twitter partagé, écrit MacRumors. Les quatre nouveaux modèles peuvent être vus, y compris leur dos et leurs conceptions d’appareil photo, qui s’écartent de la génération actuelle, en particulier avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini. Ainsi, les deux objectifs de la double caméra ne sont plus disposés verticalement, mais en diagonale.

C’est pourquoi la caméra s’agrandit

La bosse massive de la caméra des modèles Pro peut également être vue, bien que celle de l’iPhone 13 Pro soit aussi grande que celle de l’iPhone 13 Pro Max – probablement aussi pour des raisons visuelles. L’une des raisons est probablement d’ordre technique : selon les rumeurs, Apple serait le stabilisation optique de l’image avec Intégrez le déplacement du capteur – auparavant réservé à l’iPhone 12 Pro Max – dans tous les nouveaux iPhones. Les modèles Pro devraient également bénéficier de caméras ultra grand-angle améliorées.

iPhone 13 : Sortie à l’automne 2021

Apple prévoit également des innovations pour l’affichage des modèles Pro, qui offriront probablement un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Un affichage permanent est également à l’étude, des informations telles que l’heure ou le niveau de la batterie étant affichées en permanence à l’écran. De plus, tous les nouveaux iPhones devraient avoir des batteries plus grosses, mais l’autonomie ne devrait pas s’améliorer de manière significative en raison d’un meilleur affichage. Apple présentera officiellement la série iPhone 13 à l’automne 2021.