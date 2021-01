iPhone 13: cette fonctionnalité est nécessaire maintenant!

Depuis l’iPhone X, la plupart des téléphones Apple n’ont pas de capteur d’empreintes digitales. Depuis, la société américaine s’est largement appuyée sur Face ID pour déverrouiller l’écran. Avec l’iPhone 13, le fabricant pourrait adopter une approche différente.

Comme l’écrit GSMArena en référence à un rapport Bloomberg, Apple teste actuellement un capteur d’empreintes digitales installé sous l’écran. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les téléphones Android; l’iPhone 12 ne la propose pas encore. Apple lui-même utilise Face ID depuis longtemps et la reconnaissance faciale fonctionne presque parfaitement.

Les masques posent des problèmes pour Face ID

En raison de la pandémie en cours, le port de masques provoque un certain mécontentement parmi les utilisateurs d’iPhone. Parce que Face ID a du mal à vous reconnaître lorsque la moitié de votre visage est couverte. Cela signifie que vous devez soit retirer le masque, soit entrer le code pour le déverrouiller. Une solution de contournement pour cela est de configurer Face ID une deuxième fois et de vous scanner avec votre masque. Mais un capteur d’empreintes digitales comme celui disponible pour les utilisateurs d’Android serait une bonne chose pour le moment.

iPhone 13: sans port de chargement?

En plus d’ajouter d’anciennes fonctionnalités, Apple semble envisager de supprimer certaines choses de certains appareils. Le rapport Bloomberg indique que la société américaine envisage de ne plus installer la connexion de charge classique et de s’en remettre entièrement à la charge sans fil.

Si cela rendait l’iPhone 13 moins cher, cela pourrait être une étape heureuse pour tous ceux qui ont déjà un chargeur approprié. La seule question qui reste est de savoir à quoi ressemblerait le transfert de données entre le smartphone et un ordinateur. Une solution cloud pure devrait générer moins d’applaudissements.

Nous ne trouverons plus de détails avant la fin de l’année. Cependant, des rapports récents suggèrent qu’Apple envisage une mise à niveau plus petite plutôt que des innovations majeures pour le modèle à venir. Cela ne serait pas surprenant non plus, puisque l’iPhone 12 apporte déjà de nombreuses innovations majeures.

